Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kalyan News : कल्याणमध्ये ७ वर्षांपासून उड्डाणपुलाचे काम संथ गतीने, काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा

कल्याण येथे उड्डाणपुलाचे काम गेल्या ७ वर्षांपासून संथ गतीने सुरू असल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस ने आंदोलनाचा इशारा दिला असून, काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 07:08 PM
कल्याण-डोंबिवलीतील या रखडलेल्या विकासकामांविरोधात काँग्रेस आणि स्थानिक संघटना आक्रमक पवित्र्यात आहेत.

कल्याण-डोंबिवलीतील या रखडलेल्या विकासकामांविरोधात काँग्रेस आणि स्थानिक संघटना आक्रमक पवित्र्यात आहेत.

Follow Us:
Follow Us:
  • कल्याणमध्ये ७ वर्षांपासून उड्डाणपुलाचे काम संथ गतीने
  • काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा
  • काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला इशारा
कल्याण पश्चिमेतील सुभाष चौक ते बैल बाजारदरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम गेल्या तब्बल सात वर्षांपासून रखडले असून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. कल्याण रेल्वे स्थानक हे मध्य रेल्वेचे महत्वाचे स्थानक असून या स्थानक परिसरात लाखो प्रवाशी प्रवास करत असतात. रेल्वे स्थानकाबाहेर आल्यानंतर या पुलाच्या कामामुळे महिला वृद्ध, त्याच प्रमाणे लहान मुलांना वाहतूक कोंडीमुळे मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्याच प्रमाणे याच भागात कल्याणचे बस स्थानक आहे.या बस स्थानकातून शेकडो बस या रोज धावत असतात उड्डाण पुलाचे काम संथ गतीने असल्याने या बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवशांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतो.

Mira Bhayandar मध्ये मतदार याद्यांचे ‘सुपर सखोल’ पुनरावलोकन; कर्मचारी २० दिवसांपासून पूर्णवेळ कार्यरत, शासकीय कामकाजावर परिणाम

यामुळे या प्रकरणी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला इशारा दिला आहे. उड्डाणपुलाचे काम २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटूनही काम अद्याप अपूर्णच आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, धुळीचे प्रमाण आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. यासंदर्भात काँग्रेस पदाधिकारी जपजितसिंग मट्टा यांनी केडीएमसी आयुक्तांना निवेदन देत प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. लवकरात लवकर उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यात यावे, अन्यथा काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला.

तसेच, प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात संताप व्यक्त करत या अपूर्ण पुलाला अभिनव गोयल अपूर्ण पूल असे नाव देण्याचा इशाराही काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामामुळे दररोज हजारो प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, केडीएमसी प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी कॉग्रेस पक्षाकडून होत आहे.

७ वर्षांचा विलंब: ठाकुर्ली येथील एलिव्हेटेड उड्डाणपुलाचे काम (ठाकुर्ली रेल्वे फाटक ते मासोबा चौक) गेल्या अनेक वर्षांपासून संथ गतीने सुरू असून ते पूर्ण झालेले नाही. या पुलाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे कल्याण आणि डोंबिवलीला जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते.

नवीन निविदा: सात वर्षांच्या दिरंगाईनंतर, एमएमआरडीएने (MMRDA) हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी ३६ कोटी रुपयांची नवीन निविदा काढली आहे. माच्या संथ गतीमुळे स्थानिक लोकांमध्ये नाराजी असून, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी यापूर्वीही कामाच्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

तसेच पलावा उड्डाणपूल (काटई-निलजे): हा पूल सप्टेंबर २०२५ पर्यंत तयार झाला होता, परंतु त्याच्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी सॅटिस प्रकल्पाचे कामही संथ गतीने सुरू आहे, ज्याला २०२६ पर्यंत गती देण्याचे निर्देश आहेत. कल्याण-डोंबिवलीतील या रखडलेल्या विकासकामांविरोधात काँग्रेस आणि स्थानिक संघटना आक्रमक पवित्र्यात आहेत.

रेल्वेस्थानकांतील स्तनपान केंद्रांची झाली कचराकुंडी! कुर्ल्यात गुटखा बहाद्दरांनी केंद्र ‘लाल’ रंगाने रंगवले,दिशादर्शक फलकांचा अभाव

Web Title: Kalyan flyover delay 7 years congress protest warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 07:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
1

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
2

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
3

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
4

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM