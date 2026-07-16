Tech News: सोनीचा २५X ऑप्टिकल झूम कॅमेरा लाँच! लांबच्या वस्तूही दिसतील अत्यंत स्पष्ट, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर सोनी कंपनीने अखेर जागतिक बाजारपेठेत त्यांचा सायबरशॉट कॉम्पॅक्ट कॅमेरा लाइनअपमधील एक नवीन व्हेरिएंट, आरएक्स १०व्ही कॅमेरा लाँच केला आहे. कंपनीच्या मते या पाचव्या पिढीच्या मॉडेलमध्ये २५एक्स ऑप्टिकल झूमसह झाईस व्हॅरिओ-सोनार टी २४-६००एमएम एफ२.४-४.० लेन्स आहे. सोनी आरएक्स १०व्ही ची किंमत युरोपियन युनियनमध्ये २,४९९ युरो म्हणजे भारतीय चलनानुसार अंदाजे २ लाख ७२ हजार रुपये इतकी किंमत आहे आणि यूकेमध्ये २,१९९ पाउंड म्हणजे अंदाजे २ लाख ८१ हजार रुपये इतकी आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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कॅमेरामध्ये २०.१-मेगापिक्सेलचा १.०-टाइप स्टॅक्ड एक्समोर आरएस सीएमओएस सेन्सर असून, तो बायॉन्झ एक्सआर इमेज प्रोसेसिंग इंजिनद्वारे समर्थित आहे. कंपनीने यामध्ये २४-६०० एमएम समतुल्य फोकल रेंज, २५एक्स ऑप्टिकल झूम आणि एफ २.४ ते एफ ४.० अॅपर्चर असलेली एक फिक्स्ड झाईस व्हेरियो-सोनार टी लेन्स समाविष्ट केली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हा कॅमेरा वाइड-अँगलमध्ये ३ सेमी पासून ते टेलिफोटोमध्ये ७२ सेमी पर्यंत मॅक्रो फोटोग्राफीला सपोर्ट करतो. या कॉम्पॅक्ट कॅमेऱ्यामध्ये एकइंटीग्रेटेड एआय प्रोसेसिंग युनिट आहे.
जे रिअल टाइम रेकग्निशन ऑटोफोकस (एएफ) सक्षम करते, ज्यामुळे माणसं, प्राणी, पक्षी, कीटक, कार, ट्रेन आणि विमाने ओळखू व ट्रॅक करू शकता. याव्यतिरिक्त बिल्ट इन ऑटो रेकग्निशन मोड आणि ह्युमन पोज एस्टिमेशन तंत्रज्ञान सुधारित सब्जेक्ट ट्रॅकिंग प्रदान करतात. एकूणच कॅमेरात ५७५ पर्यंत फेज-डिटेक्शन ऑटोफोकस पॉइंट्स आहेत आणि तो सतत एएफ/एई ट्रॅकिंगसह ३० एफपीएस पर्यंतच्या ब्लॅकआउट बर्स्ट स्पीडने शूट करू शकतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी, हा कॅमेरा १२० एफपीएसपर्यंत ४के रेकॉर्डिंग आणि ५ एक्सपर्यंत स्लो मोशन प्लेबॅकला सपोर्ट करतो.