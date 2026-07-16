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Maharashtra Breaking News Updates Today: पुण्यासह आज ‘या’ ५ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Updated On: Jul 16, 2026 | 09:08 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News: मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांसाठी कोणताही विशेष इशारा देण्यात आलेला नाही. धाराशिव जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असला तरी व्यापक स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता कमी असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today

Maharashtra Breaking News Updates Today

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विस्तार

  • 16 Jul 2026 09:08 AM (IST)

    16 Jul 2026 09:08 AM (IST)

    E20 Petrol Case: E20 पेट्रोलमुळे गाडीचे नुकसान; देशातील पहिल्याच प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल 

    रायपूर: भारतात गेल्या काही काळापासून ई२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित) इंधनाच्या वापरावरून आणि त्यामुळे गाड्यांच्या इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांवरून वाद सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि देशातील पहिल्याच प्रकरणात गाडी मालकाच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. ई२० पेट्रोलमुळे गाडीचे इंजिन निकामी झाल्याचा आरोप ग्राहकाने केला होता, ज्याची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित वाहन उत्पादक कंपनीला ग्राहकाला नवीन गाडी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

    ई२० पेट्रोल भरल्यानंतर इंजिनमध्ये बिघाड

    तक्रारदार गाडी मालकाच्या दाव्यानुसार, त्यांनी गाडीत ई२० पेट्रोल भरल्यानंतर काही दिवसांतच गाडीच्या इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक समस्या निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. इंजिनची कार्यक्षमता प्रचंड खालावली, गाडी चालवताना मिसफायरिंग (Misfiring) होऊ लागले आणि गाडीचे मायलेज कमालीचे घटले. या समस्येमुळे गाडी वारंवार रस्त्यात बंद पडू लागली होती.

  • 16 Jul 2026 08:55 AM (IST)

    16 Jul 2026 08:55 AM (IST)

    'मी मरणार नाही..'; Video प्रसिद्ध करून सोनम वांगचूक यांचे जनतेला आवाहन

    वैज्ञानिक, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आज १९ वा दिवस आहे. दरम्यान, त्यांची  प्रकृती सातत्याने ढासळत चालल्याने चिंता वाढू लागली आहे.  देशभरातील लोक, नेते आणि अभिनेते त्यांना भेटायला येत आहेत आणि त्यांची खालावलेली प्रकृती पाहून त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा आग्रह करत आहेत. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जनतेला एक विशेष आवाहन केले आहे.

  • 16 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    16 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    डोंबिवली हादरली! डॉक्टर मारहाण प्रकरण ताजे असतानाच शिंदे सेनेचे २ मोठे नेते अटकेत

    डोंबिवली: डोंबिवलीमध्ये शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवकाकडून डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण ताजे असतानाच, आता शिंदे सेनेच्या दोन बड्या पदाधिकाऱ्यांसह चौघांना पोलिसांनी अटक केल्याने कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय आणि बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सागाव येथील एका बेकायदा इमारतीमधील सदनिका विक्रीच्या व्यवहारात सामान्य नागरिकांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप या नेत्यांवर आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी शिंदे सेनेचे कल्याण ग्रामीण उपतालुकाप्रमुख रामचंद्र गणपत माने आणि महाराष्ट्र जनरल मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ यांच्यासह चार जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

  • 16 Jul 2026 08:45 AM (IST)

    16 Jul 2026 08:45 AM (IST)

    Iran-US War : युद्धाचा भडका आणखी उडणार? अमेरिकेने इराणच्या लष्करी तळांना केले लक्ष्य

    वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून हल्ले करण्यात आले आहेत. त्यात अमेरिकेकडून अद्यापही हल्ले सुरुच आहेत. जागतिक व्यापारासाठी सर्वात संवेदनशील सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या लष्कराने इराणविरुद्ध आणखी एक मोठी लष्करी कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर हवाई हल्ल्यांचे दुसरे सत्र सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. ही कारवाई अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सशस्त्र दलांच्या सरसेनापतींच्या थेट निर्देशांनुसार करण्यात आली. दरम्यान, अमेरिकेच्या या हल्ल्यात इराणच्या अनेक भागांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.

Maharashtra to National And International Breaking News:

Maharashtra Rain Update: जुलैचा अर्धा महिना उलटून गेला असतानाही राज्यातील अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात कोकण, घाटमाथा, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार पाऊस झाला. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अपेक्षेइतका पाऊस झालेला नाही.  भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, २० जुलैनंतर देशातील अनेक भागांत मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.

आज ‘या’ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट

हवामान विभागाने आज पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता असून ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

Web Title: 16 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics national maharashtra monsoon alert supreme court cjp protest

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:41 AM

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