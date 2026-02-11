Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“तुरु तुरू” गाण्याने फक्त 2 दिवसात पार केला 1 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा; सई गोडबोलेचा सुमधूर आवाज चर्चेत

बिग बॉस फेम “आयुष संजीव” आणि अभिनेत्री “हेमल इंगळे” यांची नवी जोडी “तुरु तुरू” गाण्यासाठी एकत्र, गाण्याने दोनच दिवसात १ मिलियन व्ह्यूज पूर्ण केले आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

गायिका सई गोडबोलेच्या सुमधुर आवाजातील साईरत्न एंटरटेनमेंट प्रॉडक्शनची नवीन निर्मिती “तुरु तुरू” गाणं नुकतंच प्रदर्शित झाले असून, फक्त दोन दिवसातच 1 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केला आहे. सोशल मीडियावर प्रेक्षकांकडून या गाण्याला जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे.या गाण्यात बिग बॉस फेम अभिनेता आयुष संजीव आणि अभिनेत्री हेमल इंगळे मुख्य भूमिकेत आहेत. गायक निहार शेंबेकर आणि शार्क यांनीही या गाण्यात आपली आवाजाची खूण सोडली आहे. गाण्याचे गीतकार विकास साटम आहेत, तर संगीत निहार शेंबेकर आणि शार्क यांनी दिले आहे.तेजस नेरुरकरच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या गाण्याचे नृत्य दिग्दर्शन पूजा काळे यांनी केले आहे. “तुरु तुरू” गाण्याची दमदार प्रस्तुती आणि सुमधुर आवाजामुळे प्रेक्षकांसमोर एक खास मनोरंजन अनुभव उभा राहिला आहे.

अभिनेत्री हेमल इंगळे गाण्याच्या प्रोसेसविषयी सांगते, “मी साईरत्न एंटरटेनमेंटचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी मला या गाण्यात काम करण्याची संधी दिली. माझी प्रेक्षकांना विनंती आहे की तुम्ही या गाण्याला भरभरून प्रेम द्या. या गाण्याचे दोन दिवसात एक मिलियन व्ह्यूज पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे मी सर्व रसिक प्रेक्षकांचे मनापासून आभार मानते. या गाण्यावर सुंदर रील व्हिडिओ बनवा. आणि मला जरूर टॅग करा.”

गायक व संगीतकार निहार शेंबेकर या गाण्याच्या रेकॉर्डिंग विषयी सांगतात, “मराठीतलं हे पहिलंच गाणं आहे जे आफ्रिकन रीदम मधील बायले फंक या जॉनरवर केलं गेलं आहे. तसेच तुम्हाला गाणं बघताना असंच वाटेल की हेमल खरंच गात आहे. हेमलला सईचा आवाज परफेक्ट मॅच झाला. मला खात्री आहे की तुम्हालाही हे गाणं खूप आवडेल. तुम्ही थिरकणार आहात या गाण्यावर. तुम्हाला हे गाण कस वाटल हे आम्हाला कमेंट्सद्वारे जरूर कळवा.”

Published On: Feb 11, 2026 | 03:53 PM

