Deepika Padukoneने फ्लॉन्ट केला बेबी बंप, Ranveer Singh सोबत नव्या घराच्या बाल्कनीत दिसली अभिनेत्री

बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक असलेल्या दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांची नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चा असते. त्यांच्या चित्रपटांपासून ते वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरते. सध्या या स्टार कपलचे काही नवीन फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यामध्ये दीपिकाचा बेबी बंप विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.
व्हायरल होत असलेल्या फोटोंमध्ये दीपिका आणि रणवीर त्यांच्या नव्या घराच्या बाल्कनीत उभे असल्याचे दिसत आहे. दीपिकाने पांढऱ्या रंगाचा सैल आणि आरामदायी पोशाख परिधान केला असून तिचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तर रणवीर सिंग नेहमीप्रमाणे कॅज्युअल लूकमध्ये दिसत असून त्याने जीन्स, टी-शर्ट, टोपी आणि चष्मा परिधान केला आहे. दोघेही एकमेकांशी संवाद साधताना आणि घराच्या कामाची पाहणी करताना दिसत असल्याने हे फोटो चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
हे फोटो सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून या जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी दीपिकाच्या प्रेग्नन्सी ग्लोचे कौतुक केले असून, काही चाहत्यांनी त्यांच्या आगामी बाळासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. या फोटोंमध्ये रणवीर दीपिकाला काहीतरी समजावून सांगताना दिसत असून, दोघांमधील सुंदर केमिस्ट्री पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली आहे.
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दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी २०१८ मध्ये इटलीमध्ये भव्य सोहळ्यात विवाह केला होता. लग्नानंतरही दोघे अनेकदा त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले आहेत. २०२४ मध्ये त्यांनी त्यांच्या मुलगी ‘दुआ’चे स्वागत केले होते. त्यानंतर दीपिका दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याच्या बातम्यांमुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
The kindest family🥹#ranveersingh #deepikapadukone #deepveer pic.twitter.com/5U5Be9v1Af — Riya padukone (@_Riya_hd) June 8, 2026
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कामाच्या आघाडीवर रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण दोघेही त्यांच्या आगामी चित्रपटांमध्ये व्यस्त आहेत. मात्र, सध्या त्यांच्या नव्या घराच्या पाहणीदरम्यान समोर आलेले हे फोटो सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत असून, चाहत्यांकडून त्यांना भरभरून प्रेम मिळत आहे.