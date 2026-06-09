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Hotel Pithi Bhaat: अभिनेता समीर खांडेकरचं नवं इनिंग, मुंबईत सुरू केलं ‘पिठी भात’ मालवणी रेस्टॉरंट

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

मराठी अभिनेता समीर खांडेकरने मुंबईतील दादरमध्ये नवीन रेस्टॉरंट सुरू केलं आहे. अभिनयासोबत आता तो फूड बिझनेसमध्ये उतरला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकार अभिनयासोबतच व्यवसाय क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण करत आहेत. ऋतुजा बागवे, श्रेया बुगडे, निरंजन कुलकर्णी, मृणाल दुसानीस, सत्या मांजरेकर, अनघा भगरे या कलाकारांचे फूड व्यवसायही आहेत. त्याच प्रवाहात आता आणखी एका मराठी अभिनेत्याने उद्योजकतेकडे पाऊल टाकलं आहे.

अभिनेता समीर खांडेकर याने मुंबईतील दादर परिसरात स्वतःचं नवीन फूड रेस्टॉरंट सुरू केलं आहे. या माध्यमातून त्याने अभिनयासोबतच आता फूड बिझनेसमध्येही प्रवेश केला आहे.दादरमधील हे नवीन रेस्टॉरंट स्थानिक नागरिकांसाठी नवीन फूड स्पॉट ठरण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमामुळे कलाकार केवळ मनोरंजन क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता उद्योजक म्हणूनही पुढे येत आहेत.समीर खांडेकरने पिठी भात नावाचं मालवणी रेस्टॉरंट सुरू केले असून 6 जून रोजी याचे उद्धाटन करण्यात आले.

दादरमधील गोखले रोड येथे “पिठी भात” नावाचं हे रेस्टॉरंट आहे. या रेस्टॉरंटची माहिती समीरने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना दिली आहे. “पिठी भात – तुमची वाट पाहतोय” असं कॅप्शन त्यांनी या पोस्टला दिलं आहे.या रेस्टॉरंटमध्ये अस्सल मालवणी व्हेज पदार्थ चाखायला मिळणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील फूड प्रेमींसाठी हा नवा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.

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समीर खांडेकर हा मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील एक ओळखीचं नाव आहे. त्याने अनेक मालिका आणि नाटकांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.त्याने “काहे दिया परदेस”, “लव्ह लग्न लोचा”, “हम बने तुम बने”, “ती परत आलीये” या मालिकांमध्ये अभिनय केला आहे.चित्रपट क्षेत्रातही त्याने आपली छाप सोडली आहे. “घरत गणपती”, “श्रीदेवी प्रसन्ना”, “कॅरी ऑन मराठा”, “पोस्टर बॉइज”, “टाइमपास २” या चित्रपटांमध्ये तो झळकला आहे.

समीरने “पिठी भात” रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून नवा व्यवसायिक अध्याय सुरू केला असून त्याच्या या सोशल मीडियावर पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

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Web Title: Actor sameer khandekars new beginning launches pithi bhaat malvani restaurant in mumbai

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Published On: Jun 09, 2026 | 08:45 AM

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