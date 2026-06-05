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Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:18 PM IST
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सारांश

Esha Deol हिने भाऊ Bobby Deol यांच्या आगामी चित्रपट बंदरबाबत सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर केली आहे. भावाच्या अभिनयाचे कौतुक करत ईशाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओलचा नवीन चित्रपट ‘बंदर’ अखेर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी मुंबईत एका विशेष स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला बॉबी देओलची बहीण आणि अभिनेत्री ईशा देओलनेही हजेरी लावली होती. ईशाने बॉबीच्या अभिनयाचे कौतुक केले.

‘बंदर’ चित्रपट पाहिल्यानंतर ईशा देओलने इन्स्टाग्रामवर बॉबी देओलच्या कामाचे कौतुक केले. तिने बॉबी आणि त्याची पत्नी तान्या देओलसोबतचा एक फोटो शेअर करत लिहिले, “तू तुझ्या सर्वोत्तम कामगिरीवर आहेस, यात शंका नाही, आज आपल्याकडे असलेला तू सर्वात हुशार अभिनेता आहेस. शाब्बास, भावा.”

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

ईशाने चाहत्यांना चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याचे आवाहनही केले. नंतर बॉबी देओलने स्वतःच्या अकाऊंटवर ही पोस्ट शेअर करत आपल्या बहिणीचे आभार मानले. ‘बंदर’बद्दल बोलताना देओल म्हणाला, “आपल्या अभिनयाचे कौशल्य दाखवणाऱ्या भूमिकांचे स्वप्न आपण सर्वजण पाहतो, पण अशा संधी वारंवार मिळत नाहीत. मला ही संधी मिळाल्याचा आनंद आहे.”

‘बंदर’ हा चित्रपट प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी दिग्दर्शित केला आहे. बॉबी आणि अनुराग यांनी पहिल्यांदाच एका चित्रपटासाठी एकत्र काम केले आहे. ‘बंदर’ हा सत्य घटनांवर आधारित एक क्राईम थ्रिलर आहे. या चित्रपटाची कथा एका वयस्कर टीव्ही स्टारभोवती फिरते, ज्याच्यावर त्याची पूर्वीची प्रेयसी बलात्काराचा आरोप करते.

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‘बंदर’ या चित्रपटात बॉबी देओलसोबत सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी आणि सबा आझाद यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. गेल्या वर्षी टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात या चित्रपटाचा प्रीमियर झाला होता आणि आता चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर समीक्षक बॉबी देओलच्या अभिनयाचे कौतुक करत आहेत.

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‘बंदर’नंतर बॉबी देओल लवकरच यशराज फिल्म्सच्या ‘अल्फा’ या मोठ्या अॅक्शन चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट YRF च्या स्पाय युनिव्हर्सचा एक भाग आहे, ज्याने यापूर्वी ‘था टायगर’, ‘वॉर’ आणि ‘पठाण’सारखे चित्रपट तयार केले आहेत. या चित्रपटात आलिया भट्ट, शर्वरी आणि अनिल कपूर यांच्याही भूमिका आहेत आणि तो ३ जुलै रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Esha deol reacts to bobby deols new film bandar praises her brothers work in a heartfelt post

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Published On: Jun 05, 2026 | 02:18 PM

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