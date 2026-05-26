‘मला नेहमीच तुमची आठवण येते’; वडील सुनील दत्त यांच्या आठवणीने संजय दत्त झाला भावूक

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये अनेक नामवंत अभिनेते, अभिनेत्री होऊन गेल्या. त्यात सुनील दत्त हे मोठं नाव होतं. सुनील दत्त हे एक ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते होते, ज्यांनी इंडस्ट्रीला अनेक हिट चित्रपट दिले. चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांची राजकीय कारकीर्द खूप प्रभावी होती, पण २५ मे २००५ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने सुनील दत्त यांचे निधन झाले आणि त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला.
आता, सुनील दत्त यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त, त्यांचा मुलगा आणि अभिनेता संजय दत्तने आपल्या वडिलांची आठवण काढली आहे. वडिलांच्या आठवणींमध्ये रमून, संजय दत्तने सोशल मीडियावर काही अप्रकाशित फोटो शेअर केले आहेत. संजय दत्तने इन्स्टाग्रामवर वडील सुनील दत्त यांच्यासोबतचे स्वतःचे तीन फोटो पोस्ट केले आहेत, जे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये वडील आणि मुलामधील घट्ट नाते स्पष्टपणे दिसून येत आहे. संजय दत्तने हे फोटो “मला तुमची नेहमीच आठवण येईल, बाबा, आणि माझे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे,” या कॅप्शनसह शेअर केले आहेत. तुम्ही माझ्या आयुष्यात नेहमीच एक खंबीर आधार राहिला आहात आणि नेहमीच राहाल. तुमच्यासारखे वडील मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान आणि कृतज्ञ समजतो.’
दरम्यान, संजय दत्तची ही भावनिक पोस्ट चाहत्यांच्या हृदयाला स्पर्श करत आहे आणि लोक कमेंट्सद्वारे सुनील दत्त यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये सुनील दत्त आपला मुलगा संजय दत्तचा हात धरलेले दिसत आहेत. दोघेही कॅमेऱ्याकडे पाहून हसत आहेत. दुसरा फोटो संजय दत्तच्या बालपणीचा आहे, ज्यामध्ये तो आपल्या वडिलांच्या शेजारी बसलेला दिसत आहे. संजय दत्तने तिसऱ्या फोटोमध्ये आपल्या कुटुंबाचा फोटो शेअर केला आहे.
मुलगी प्रिया दत्तही भावूक
सुनील दत्त यांची मुलगी प्रिया दत्तनेही आपल्या वडिलांची आठवण काढली. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एक जुना व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये सुनील दत्त हे मंचावर भाषण देताना दिसत आहेत आणि संजय दत्त त्यांच्या शेजारी उभा आहे. काही लोक आठवणी मागे सोडून जातात. काही लोक एक वारसा मागे सोडून जातात, आणि मग असे काही लोक असतात जे माणुसकीलाच जगाला सर्वात मोठी भेट म्हणून सोडून जातात. माझ्या वडिलांप्रमाणे, सुनील दत्त, अशा शब्दांत त्यांनी आठवणींना उजाळा दिला.
