South Theatre Release: एक-दोन नाही… तब्बल 11 दाक्षिणात्य चित्रपट एकाच आठवड्यात! बॉक्स ऑफिसवर कोण मारणार बाजी?

यावेळी केवळ ॲक्शनच नाही, तर हॉरर, कॉमेडी, कौटुंबिक कथा, रहस्य, रोमँटिक ड्रामा आणि थ्रिलर अशा विविध प्रकारचे चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.
या आठवड्यात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांमध्ये ‘कोरियन कनकराजू’ विशेष चर्चेत आहे. विनोदी आणि भयपटाचा संगम असलेल्या या तेलुगू चित्रपटात वरुण तेज प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. ट्रेलरनंतर या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. (South Theatre Release:)
मल्याळम चित्रपट ‘विवाह’ चार महिलांच्या आयुष्याभोवती फिरणारी कथा मांडतो. प्रेम, संसार आणि नातेसंबंधांमधील भावनिक चढ-उतार या चित्रपटातून दाखवण्यात आले आहेत. कौटुंबिक कथा आवडणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट चांगला पर्याय ठरू शकतो.
कन्नड चित्रपट ‘आयोग्य २’ आणि ‘KJQ’ हे दोन्ही चित्रपट दमदार ॲक्शनसह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. रोमँटिक आणि ॲक्शनचा मिलाफ असलेल्या या चित्रपटांकडून चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. तर तमिळमधील आणखी एक ॲक्शन थ्रिलर एका अशा तरुणाची कथा सांगतो, जो नकळत एका गंभीर गुन्ह्यात अडकतो आणि त्यानंतर त्याचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते. रहस्य आणि थराराने भरलेली ही कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
‘अम्मा नाकू आ अब्बाय कावली’ हा तेलुगू रोमँटिक ड्रामा देखील याच आठवड्यात प्रदर्शित होत आहे. प्रेम, भावना आणि कौटुंबिक नात्यांवर आधारित ही कथा तरुण प्रेक्षकांना आकर्षित करू शकते.
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मल्याळम चित्रपट ‘थुडक्कम’ एका तरुणीच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांवर आधारित आहे. एका संकटानंतर तिच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळते आणि त्यानंतर उलगडत जाणारी कथा हा चित्रपट दाखवतो.
कन्नडमधील ‘डिटेक्टिव्ह तीक्ष्णा’ हा गुन्हेगारी तपासावर आधारित ॲक्शन थ्रिलर आहे. प्रियंका उपेंद्र प्रमुख भूमिकेत असल्याने या चित्रपटाकडेही प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
तमिळ चित्रपट ‘फोटोग्राफर’ एका वन्यजीव छायाचित्रकाराची कथा सांगतो. दुर्मिळ प्राण्यांच्या शोधात जंगलात गेलेला हा छायाचित्रकार काही विचित्र घटनांचा साक्षीदार ठरतो आणि त्यानंतर घडणाऱ्या रहस्यमय प्रसंगांमुळे कथा अधिक रंजक बनते.
या आठवड्यात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांमध्ये आर. माधवन, प्रियामणी आणि सत्यराज यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘GDN’ विशेष चर्चेत आहे. चरित्रपटाच्या धाटणीतील हा चित्रपट मोठ्या कलाकारांमुळे आधीपासूनच चर्चेत आहे.
याशिवाय ‘अक्षरा’ हा कन्नड हॉरर थ्रिलरही प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. एका डॉक्टरला एका प्रसिद्ध लेखकाशी संबंधित गूढ रहस्य समजते आणि त्यानंतर कथेला अनपेक्षित वळण मिळते.
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एकाच आठवड्यात इतक्या विविध विषयांवरील दक्षिण भारतीय चित्रपट प्रदर्शित होत असल्याने चित्रपटप्रेमींसाठी हा आठवडा खास ठरणार आहे. हलकाफुलका विनोद, जबरदस्त ॲक्शन, कौटुंबिक कथा, सस्पेन्स किंवा हॉरर अशा कोणत्याही प्रकारचे चित्रपट पाहायचे असतील, तरी यावेळी प्रत्येक प्रेक्षकासाठी काही ना काही नक्कीच उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यात थिएटरमध्ये मनोरंजनाची रंगत चांगलीच वाढणार, यात शंका नाही.