Thane Siddheshwar Temple: ठाण्यातील सिद्धेश्वर मंदिर का आहे खास? जाणून घ्या नर्मदेश्वर शिवलिंगाचे धार्मिक महत्त्व

ठाणे पश्चिम येथील मनोरमा नगरमधील श्री सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिराची स्थापना १९८० साली झाली. या मंदिरात राजस्थानच्या जयपूरहून आणलेले नर्मदेश्वराच्या रूपातील शिवलिंग आहे. हे भगवान शिवाने दिलेले वरदान असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या मंदिरात इच्छा पूर्ण होतात अशी लोकांची श्रद्धा आहे. नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वांत पवित्र मानले जाते. हे मंदिर पूर्णपणे संगमरवरी दगडाचे बनलेले असून ते अतिशय सुंदर दिसते. हे मंदिर अंदाजे ४४ वर्षे जुने आहे. १९८० साली मनोरमा नगरमध्ये काहीही नव्हते. जसजसे लोक हळूहळू येथे स्थायिक होऊ लागले, तसतसे एक छोटे जुने मंदिर बांधले गेले. त्याचवेळी एक पिंपळाचे झाडही लावण्यात आले, जे आता प्रचंड मोठे झाले असून ते भक्तांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढली, तसतशी लोकांची श्रद्धाही वाढली.
१९९९ मध्ये नूतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली आणि २००१ मध्ये ते पूर्ण झाले. त्यानंतर मंदिराचा पुनर्विकास करण्यात आला, ज्यामध्ये मंदिराची प्रतिष्ठापना आणि भव्य व दिव्य मूर्तीची स्थापना यांचा समावेश होता. आज, हे मंदिर एका सभागृहासह जमिनीच्या पातळीवर असलेली वास्तू आहे.
या मंदिराचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे संगमरवरी भिंतींवर कोरलेली, भगवान गणेशाच्या बालरूपाची स्वयंभू मूर्ती. मंदिरात राम दरबार, शिव दरबार, राधा कृष्ण आणि शीतला माता यांच्या मूर्ती देखील आहेत. येथे अंदाजे १८ देवतांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे.
गर्भगृहात शिव परिवाराची मूर्ती आहे. ज्यामध्ये पार्वती, गंगा, कुबेर, कार्तिकेय आणि स्वतः भगवान शिव यांचा समावेश आहे. मंदिराच्या देखभालीसाठी १९९९ मध्ये ओंकार सेवा ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये अध्यक्षांसह पाच सदस्य आहेत. या ट्रस्टचे मुख्य देणगीदार आमचे सहकारी ठाकूर हरिहर सिंग, नरसी पटेल, देवराज पटेल, शेष नारायण त्रिपाठी आणि गुलाबचंद दुबे, मंदिराचे तत्कालीन मुख्य देणगीदार पंकज मिश्रा आणि डॉ. राधेश्याम तिवारी हे आहेत. याशिवाय, सर्व स्तरांतील लोकांनीही योगदान दिले. प्रतिष्ठापन सोहळ्यावेळी, दिवंगत धर्मवीर आनंद दिघे यांनीही मंदिराला भेट देऊन आशीर्वाद घेतला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीने, मंदिरात सीसीटीव्ही, अग्निसुरक्षा आणि विमा आहे. मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे विद्वानांकडून पूजा, आरती आणि अन्न प्रसाद अर्पण करण्याची क्रिया अखंडपणे सुरू असते. दरवर्षी दोन नवरात्री, कृष्ण जन्माष्टमी आणि गणेशोत्सव देखील साजरे केले जातात. या मंदिराचा मुख्य कार्यक्रम शिवरात्री आहे, जो गेल्या १७ वर्षांपासून काशीतील विद्वानांद्वारे सादर केला जाणारा सात दिवसांचा हवन (अग्नी संस्कार) आणि महारुद्र (पवित्र रुद्र संस्कार) यांचा विधी आहे. शिवरात्रीच्या रात्री, चार तास अभिषेक, पूजा आणि भजनं गायली जातात. सात दिवसांच्या पूजेसोबतच, दररोज भंडाऱ्याचे आयोजनही केले जाते.
Ans: हे मंदिर ठाणे पश्चिमेतील मनोरमा नगर येथे स्थित असून शिवभक्तांचे प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते.
Ans: मंदिरात राजस्थानच्या जयपूरहून आणलेले नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित आहे. या शिवलिंगाची पूजा केल्याने मनोकामना पूर्ण होतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
Ans: या मंदिराची स्थापना 1980 साली झाली असून 2001 मध्ये त्याचा पुनर्विकास करण्यात आला.