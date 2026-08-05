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पत्नीच्या यकृतदानातून पतीला मिळाले नवजीवन! मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टमुळे शक्य झाले यकृत प्रत्यारोपण

Updated On: Aug 05, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टच्या आर्थिक मदतीमुळे अकोला येथील प्रशांत इंगळे यांच्यावर मुंबईमधील नानावटी रुग्णालयात यशस्वी यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले आहे.

पत्नीच्या यकृतदानातून पतीला मिळाले नवजीवन! मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टमुळे शक्य झाले यकृत प्रत्यारोपण

पत्नीच्या यकृतदानातून पतीला मिळाले नवजीवन! मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टमुळे शक्य झाले यकृत प्रत्यारोपण

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विस्तार

आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्यामुळे यकृत प्रत्यारोपणाचा खर्च उचलणे अशक्य झाले होते. उपचारासाठी तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांची आवश्यकता असताना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टच्या आर्थिक मदतीमुळे अकोला येथील प्रशांत इंगळे (वय ४७) यांच्यावर मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात यशस्वी यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले. या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत त्यांच्या पत्नी वर्षा इंगळे यांनी स्वतःच्या यकृताचा काही भाग दान करून पतीला नवजीवन दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून प्रशांत इंगळे यांच्यासाठी २ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या सात सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे टाटा ट्रस्टकडून १९ लाख ६० हजार रुपयांची आर्थिक मदतही उपलब्ध झाली. त्यामुळे २१ लाख ६० रुपयांचा ह जा र निधी उभारला गेला आणि अत्यंत खर्चिक असलेले यकृत प्रत्यारोपण शक्य झाले.(फोटो सौजन्य – istock)

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प्रशांत इंगळे हे अकोला येथे केबल टाकण्याचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या कुटुंबात वृद्ध आई-वडील, पत्नी, महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारी मुलगी आणि दहावीत शिकणारा मुलगा आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान त्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. अकोला आणि नागपूर येथे झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांनंतर त्यांचे यकृत गंभीररीत्या निकामी होत असल्याचे निदान झाले. डॉक्टरांनी तातडीने यकृत प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला, मात्र लाखो रुपयांचा उपचार खर्च कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर होता.

अशा कठीण परिस्थितीत पत्नी वर्षा इंगळे यांनी कुटुंबीयांसह अकोल्याच्या आमदारांची भेट घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत माहिती देत मुंबईत उपचारासाठी जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर इंगळे कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाकवी याची व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांची भेट घेतली. नाईक यांनी प्रकरणाची तातडीने दखल घेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी तसेच टाटा ट्रस्टकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा केला.

शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृतीत समाधानकारक सुधारणा

आर्थिक सहाय्यामुळे २५ जून रोजी मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात यशस्वी यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृतीत समाधानकारक सुधारणा झाल्याने १३ जुलै २०२६ रोजी प्रशांत इंगळे यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते हळूहळू पूर्णपणे बरे होत आहेत. वेळेवर मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे आपल्याला नवजीवन मिळाल्याची भावना व्यक्त करत इंगळे कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक तसेच टाटा ट्रस्ट यांचे आभार मानले.

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66 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आर्थिक अडचणीमुळे कोणत्याही गरजू रुग्णाचा उपचार पैशांअभावी थांबू नये, या उद्देशाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष सातत्याने कार्यरत आहे. त्याच भावनेतून प्रशांत इंगळे यांना वेळेत आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता आली, याचा आम्हाला आनंद आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, अशी माहिती – रामेश्वर नाईक, कक्षप्रमुख, यांनी दिली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

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Frequently Asked Questions

  • Que: लिव्हर प्रत्यारोपण म्हणजे काय?

    Ans: लिव्हर प्रत्यारोपण (Liver Transplant) ही अशी शस्त्रक्रिया आहे ज्यामध्ये गंभीर आजाराने बाधित यकृत काढून त्याऐवजी निरोगी दात्याकडून मिळालेला यकृताचा भाग किंवा संपूर्ण यकृत प्रत्यारोपित केले जाते.

  • Que: जिवंत व्यक्ती लिव्हर दान करू शकते का?

    Ans: होय. योग्य वैद्यकीय निकष पूर्ण करणारी जिवंत व्यक्ती (बहुतेकदा जवळचा नातेवाईक) आपल्या यकृताचा काही भाग दान करू शकते. यकृत पुन्हा वाढण्याची क्षमता असल्यामुळे दाता आणि रुग्ण दोघांमध्येही कालांतराने यकृताची कार्यक्षमता सामान्य होऊ शकते.

  • Que: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टसारख्या संस्थांची भूमिका काय असते?

    Ans: पात्र रुग्णांना महागड्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, विविध ट्रस्ट आणि समाजसेवी संस्था सहाय्य करतात. मदत संबंधित निकष आणि मंजुरी प्रक्रियेनुसार दिली जाते.

Web Title: Wifes liver donation gives husband a new lease on life health update mumbai new

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Published On: Aug 05, 2026 | 09:00 AM

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