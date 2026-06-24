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Deool Band 2 : ‘माझ्या सिनेमाने ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचं रेकॉर्ड…’ हे काय म्हणाला प्रवीण तरडे? रितेशचंही घेतलं नाव

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:02 PM IST
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सारांश

देऊळ बंद २च्या यशानंतर दिग्दर्शक प्रवीण तरडे पुन्हा चर्चेत आले असून चित्रपटाने ९० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी लवकरच हा सिनेमा १०० कोटींच्या क्लबमध्ये पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला. याचवेळी त्यांनी आगामी मुळशी पॅटर्न २चीही घोषणा केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • काही मुलाखतींमध्ये त्याने त्याचा आगामी सिनेमा ‘मुळशी पॅटर्न 2’ या सिनेमाविषयीही जाहीररीत्या सांगितले.
  • रितेश देशमुख दिग्दर्शित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ सध्या मराठी सिनेविश्वातील Highest Grossing सिनेमा आहे.
  • उद्या दुसरा कुणी तुमच्या सिनेमाला मागे टाकेल.
देऊळ बंद 2 च्या यशानंतर दिग्दर्शक प्रवीण तरडे सध्या चर्चेत आहे. देऊळबंद 2 सिनेमाने 90 कोटींचा आकडा पार केला आहे. लवकरच सिनेमा 100 कोटींच्या घरात एंट्री करणार आहे. असा विश्वास स्वतः सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडे याने एका मुलाखतीत दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या अनेक महत्वाच्या वाहिन्यांनी दिगर्शक प्रवीण तरडेची मुलाखत घेतली, त्यामध्ये दिग्दर्शकाने त्याच्या सिनेमांच्या अनेक पैलूंवर चर्चा केली. या काही मुलाखतींमध्ये त्याने त्याचा आगामी सिनेमा ‘मुळशी पॅटर्न 2’ या सिनेमाविषयीही जाहीररीत्या सांगितले.

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दरम्यान, प्रवीणचं आणखीन एक वक्तव्य सध्या चर्चेत येत आहे. तो म्हणाला आहे की, “माझा ‘देऊळ बंद २’ हा चित्रपट कितीही मोठा यशस्वी झाला, तरी त्याने ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाचा विक्रम मोडू नये, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. कारण तो चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महान व्यक्तिमत्त्वावर आधारित आहे.” एकंदरीत, रितेश देशमुख दिग्दर्शित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ सध्या मराठी सिनेविश्वातील Highest Grossing सिनेमा आहे.

प्रवीण सांगतो की त्याच्या सिनेमाच्या यशाचे अभिनंदन करण्यासाठी त्याला रितेश देशमुखने कॉल केला. तेव्हा रितेश म्हणाला की, “आज तुम्ही माझ्या सिनेमाला मागे टाकले. उद्या दुसरा कुणी तुमच्या सिनेमाला मागे टाकेल. परवा तिसरा कुणी येऊन त्याच्या सिनेमाला मागे टाकेल. आपण अशीच स्पर्धा करूयात आणि मराठी सिनेविश्वाला पुढे नेऊयात.” त्यावर मुलाखतीत प्रवीण सांगतो की, “रितेश देशमुख असो, नागराज मंजुळे असो किंवा मी स्वतः असो, आपल्या सर्वांची एकच इच्छा आहे, ती म्हणजे मराठी सिनेमा अधिकाधिक मोठा व्हावा.”

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“मात्र, एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते. ‘राजा शिवाजी’ किंवा ‘सैराट’ यांसारख्या चित्रपटांच्या पाठीशी मोठे चॅनेल आणि सक्षम मार्केटिंग टीम होती. पण ‘देऊळ बंद २’ च्या मागे अशा प्रकारचा कोणताही मोठा पाठिंबा नव्हता. तरीही हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे पुढे जात आहे” असे प्रवीणने मुलाखतीत सांगितले.

Web Title: Deool band 2 director pravin tarde commented on highest grossing marathi movie raja shivaji

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:02 PM

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