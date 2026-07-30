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राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! वेगळ्या विषयाची प्रभावी सिनेमॅटिक मांडणी

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते निर्माते अमोल कागणे आणि दिग्दर्शक शिवाजी लोटण पाटील यांची जोडी 'मूर्ती' या नव्या मराठी चित्रपटातून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 'हलाल' आणि 'भोंगा'नंतर हा चित्रपट सामाजिक वास्तवावर आधारित विचारप्रवर्तक आशय प्रभावी सिनेमॅटिक शैलीत मांडणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते निर्माते अमोल कागणे आणि दिग्दर्शक शिवाजी लोटण पाटील यांची यशस्वी जोडी पुन्हा एकदा सामाजिक आशयाचा वेध घेणाऱ्या नव्या मराठी चित्रपटासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘हलाल’ आणि ‘भोंगा’ या राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांनंतर त्यांचा ‘मूर्ती’ हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणारा आणि विचारप्रवर्तक आशय प्रभावी सिनेमॅटिक शैलीत मांडणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळा अनुभव देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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सामाजिक प्रश्नांवर संवेदनशील भाष्य करण्याची हातोटी असलेले दिग्दर्शक शिवाजी लोटण पाटील यांनी आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावला होता. त्यानंतरच्या चित्रपटांमधूनही त्यांनी वास्तववादी विषय प्रभावीपणे मांडत प्रेक्षक आणि समीक्षकांची प्रशंसा मिळवली. त्यामुळे ‘मूर्ती’ या चित्रपटाकडेही चित्रपटसृष्टीसह प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. चित्रपटात एका वेगळ्या विषयाची मांडणी करत समाजाला अंतर्मुख करणारा आशय सादर करण्यात येणार असल्याचे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे.

या चित्रपटाची निर्मिती अमोल लक्ष्मण कागणे, लक्ष्मण एकनाथराव कागणे आणि शिवाजी लोटण पाटील यांनी केली असून, कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारीही शिवाजी लोटण पाटील यांनीच सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूची धुरा अनुभवी तंत्रज्ञांच्या टीमने सांभाळली आहे. छायांकन मयुरेश जोशी, संगीत हनी सातमकर, संकलन निलेश नवनाथ गावणे, ध्वनी संयोजन रमेश इनामती, कलादिग्दर्शन आकाश शिवाजी माळी, वेशभूषा माधव बाळुते, मेकअप नितीन दांडेकर आणि स्थिर छायाचित्रण नितीन भावसार यांनी केले आहे.

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महेंद्र माधुकर तिसगे यांनी कार्यकारी निर्माता म्हणून जबाबदारी पार पाडली असून, चित्रपटाच्या वितरणाची धुरा फिल्मास्त्र स्टुडिओचे अमेय खोपकर, अमोल कागणे आणि प्रणित वायकर यांच्याकडे आहे. आशयप्रधान कथा, अनुभवी तांत्रिक टीम आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या निर्माते-दिग्दर्शकांच्या जोडीमुळे ‘मूर्ती’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमने व्यक्त केला आहे.

Web Title: Murti the new film from the national award winning duo

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:04 PM

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