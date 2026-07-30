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Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

Updated On: Jul 30, 2026 | 05:13 PM IST
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सारांश

Instagram : सोशल मीडियावर भारतात इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचा दावा करणारा संदेश मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या अफवेमुळे इन्स्टाग्रामवर व्यवसाय करणारे, कंटेंट क्रिएटर्स आणि डिजिटल माध्यमातून उत्पन्न मिळवणाऱ्या युजर्समध्ये चिंता निर्माण झाली

Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा दावा करणारा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
  • अफवेमुळे कंटेंट क्रिएटर्स आणि व्यावसायिक युजर्समध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
  • केंद्र सरकारने हा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
  • इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
Instagram Ban in India? : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक संदेश मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे. या संदेशात भारतात इन्स्टाग्रामवर लवकरच बंदी घालण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. इतकंच नाही, तर एका ठरावीक तारखेपासून हे अॅप वापरता येणार नाही, अशी माहितीही त्यात देण्यात आली होती. हा मेसेज वेगाने व्हायरल झाल्यानंतर अनेक युजर्स संभ्रमात पडले. विशेषतः इन्स्टाग्रामवर व्यवसाय करणारे, व्हिडिओ तयार करणारे आणि डिजिटल माध्यमातून कमाई करणाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली.

इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा कोणताही…

मात्र, या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्र सरकारने या दाव्याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत सोशल मीडियावर फिरणारी माहिती चुकीची असल्याचे सांगितले आहे. सरकारकडून इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

इन्स्टाग्राम भारतात बंद होईल

सोशल मीडियावर पसरलेल्या पोस्टमध्ये एका विशिष्ट तारखेपासून इन्स्टाग्राम भारतात बंद होईल, असा दावा करण्यात आला होता. अनेकांनी तो मेसेज पुढे पाठवला, त्यामुळे काही वेळातच तो हजारो लोकांपर्यंत पोहोचला. कोणतीही अधिकृत माहिती न तपासता हा दावा शेअर करण्यात आल्याने अनेकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

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कोणताही अधिकृत आदेश जारी

या प्रकरणानंतर सरकारच्या अधिकृत फॅक्ट-चेक यंत्रणेने पुढे येत या दाव्याची पडताळणी केली. तपासणीनंतर हा दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही घोषणा केलेली नाही आणि इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्यासंबंधी कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही, असेही सांगण्यात आले.

फॅक्ट-चेक यंत्रणेने नागरिकांना एक महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. सोशल मीडियावर दिसणारी प्रत्येक माहिती खरी असतेच असे नाही. त्यामुळे कोणतीही धक्कादायक किंवा मोठी बातमी समोर आली, तर ती अधिकृत स्रोतांवरून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. चुकीची माहिती पुढे पाठवल्यास अफवा आणखी वेगाने पसरू शकते.

आजच्या काळात लाखो लोक इन्स्टाग्रामचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर व्यवसाय, जाहिरात, ऑनलाइन विक्री आणि उत्पन्नाचे साधन म्हणूनही करतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अफवांचा परिणाम थेट अनेकांच्या कामावर आणि कमाईवर होऊ शकतो. म्हणूनच अशा दाव्यांवर लगेच विश्वास ठेवणे योग्य ठरत नाही.

संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी

भारतामध्ये काम करणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागते. एखाद्या प्लॅटफॉर्मकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सरकार आवश्यक ती कारवाई करू शकते. मात्र, संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणे हा अत्यंत मोठा निर्णय असतो. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, अधिकृत आदेश आणि स्पष्ट घोषणा आवश्यक असते. केवळ सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या संदेशांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

दररोज हजारो खोट्या पोस्ट

तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियावर दररोज हजारो खोट्या पोस्ट आणि बनावट दावे व्हायरल होत असतात. काही जण प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, तर काही जण दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने अशा पोस्ट तयार करतात. त्यामुळे कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची खात्री करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

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एकूणच, भारतात इन्स्टाग्राम बंद होणार असल्याची चर्चा सध्या तरी केवळ अफवा ठरली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा व्हायरल मेसेजवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत माहितीवरच भर द्या आणि अप्रमाणित बातम्या पुढे पाठवणे टाळा.

Web Title: Instagram ban in india government clarifies viral claim about august 25 shutdown

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Published On: Jul 30, 2026 | 05:00 PM

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