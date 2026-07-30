Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

मात्र, या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्र सरकारने या दाव्याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत सोशल मीडियावर फिरणारी माहिती चुकीची असल्याचे सांगितले आहे. सरकारकडून इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियावर पसरलेल्या पोस्टमध्ये एका विशिष्ट तारखेपासून इन्स्टाग्राम भारतात बंद होईल, असा दावा करण्यात आला होता. अनेकांनी तो मेसेज पुढे पाठवला, त्यामुळे काही वेळातच तो हजारो लोकांपर्यंत पोहोचला. कोणतीही अधिकृत माहिती न तपासता हा दावा शेअर करण्यात आल्याने अनेकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
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या प्रकरणानंतर सरकारच्या अधिकृत फॅक्ट-चेक यंत्रणेने पुढे येत या दाव्याची पडताळणी केली. तपासणीनंतर हा दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही घोषणा केलेली नाही आणि इन्स्टाग्रामवर बंदी घालण्यासंबंधी कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही, असेही सांगण्यात आले.
फॅक्ट-चेक यंत्रणेने नागरिकांना एक महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. सोशल मीडियावर दिसणारी प्रत्येक माहिती खरी असतेच असे नाही. त्यामुळे कोणतीही धक्कादायक किंवा मोठी बातमी समोर आली, तर ती अधिकृत स्रोतांवरून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. चुकीची माहिती पुढे पाठवल्यास अफवा आणखी वेगाने पसरू शकते.
आजच्या काळात लाखो लोक इन्स्टाग्रामचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर व्यवसाय, जाहिरात, ऑनलाइन विक्री आणि उत्पन्नाचे साधन म्हणूनही करतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अफवांचा परिणाम थेट अनेकांच्या कामावर आणि कमाईवर होऊ शकतो. म्हणूनच अशा दाव्यांवर लगेच विश्वास ठेवणे योग्य ठरत नाही.
भारतामध्ये काम करणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागते. एखाद्या प्लॅटफॉर्मकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सरकार आवश्यक ती कारवाई करू शकते. मात्र, संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणे हा अत्यंत मोठा निर्णय असतो. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, अधिकृत आदेश आणि स्पष्ट घोषणा आवश्यक असते. केवळ सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या संदेशांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियावर दररोज हजारो खोट्या पोस्ट आणि बनावट दावे व्हायरल होत असतात. काही जण प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, तर काही जण दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने अशा पोस्ट तयार करतात. त्यामुळे कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची खात्री करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
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एकूणच, भारतात इन्स्टाग्राम बंद होणार असल्याची चर्चा सध्या तरी केवळ अफवा ठरली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा व्हायरल मेसेजवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत माहितीवरच भर द्या आणि अप्रमाणित बातम्या पुढे पाठवणे टाळा.