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Salman Khan: सलमानने ३.५ कोटींना विकला वांद्रेतील फ्लॅट, आता समुद्रकिनारी उभारणार ६ मजली आलिशान ड्रीम होम

Updated On: Jul 30, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

Salman Khan: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने वांद्रे पश्चिममधील आपला फ्लॅट ३.५ कोटी रुपयांना विकला आहे. आता तो समुद्रकिनारी ६ मजली आलिशान घर उभारण्याच्या तयारीत असून, त्याला MCZMA ची मंजुरीही मिळाली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Salman Khan:  बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा त्याच्या रिअल इस्टेट व्यवहारामुळे चर्चेत आला आहे. अलीकडेच तो मुंबईतील गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधून समुद्रकिनारी उभारण्यात येणाऱ्या नव्या सहा मजली निवासस्थानी राहायला जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता त्याने वांद्रे पश्चिम येथील आपला एक फ्लॅट ₹३.५ कोटींना विकल्याची माहिती समोर आली आहे.

मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार, हा व्यवहार ९ जुलै २०२६ रोजी नोंदवण्यात आला. वांद्रे पश्चिममधील शिव-आस्थान हाइट्स या इमारतीतील हा फ्लॅट सलमानने २०१५ मध्ये ₹२.८८ कोटींना खरेदी केला होता. सुमारे ७५८ चौरस फूट कार्पेट एरिया असलेल्या या अपार्टमेंटसोबत दोन कार पार्किंगची सुविधाही आहे.

या व्यवहारानंतर २३ जुलै २०२६ रोजी हस्तांतरण पत्रावर स्वाक्षरी करून मालकी हक्काचे कायदेशीर हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आले. या विक्रीतून सलमान खानला अंदाजे ₹६२ लाखांचा नफा झाल्याचे सांगितले जात आहे.

ही सलमानची या परिसरातील पहिली मालमत्ता विक्री नाही. यापूर्वी जुलै २०२५ मध्येही त्याने शिव-आस्थान हाइट्समधील आणखी एक फ्लॅट ₹५.३५ कोटींना विकला होता.

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गॅलेक्सी अपार्टमेंट केवळ घर नसून भावनिक जिव्हाळ्याचं ठिकाण

सलमान खान सध्या आपल्या कुटुंबासह गॅलेक्सी अपार्टमेंट्समध्ये राहतो. एका रिअॅलिटी शोमध्ये त्याने आलिशान बंगल्याऐवजी फ्लॅटमध्ये राहण्यामागचे कारण सांगितले होते. त्याच्या मते, त्याचे आई-वडील त्याच इमारतीत राहतात आणि त्या घराशी त्याच्या बालपणीच्या असंख्य आठवणी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे गॅलेक्सी अपार्टमेंट त्याच्यासाठी केवळ घर नसून भावनिक जिव्हाळ्याचं ठिकाण आहे.

समुद्रकिनारी सहा मजली आलिशान घर  

दरम्यान, सलमान खान (Salman Khan) आणि त्याचे कुटुंब मुंबईतील वांद्रे येथे समुद्रकिनारी सहा मजली आलिशान निवासी टॉवर उभारण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) कडून मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आहे. गॅलेक्सी अपार्टमेंट्सपासून काही अंतरावर हा नवा टॉवर उभारला जाणार असून, लवकरच सलमान आपल्या नव्या ड्रीम होममध्ये राहायला जाण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Salman khan sells his bandra apartment for 3 5 crore marathi news

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Published On: Jul 30, 2026 | 03:35 PM

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