Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

Updated On: May 29, 2026 | 04:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रवीण तरडे सध्या त्याच्या ‘देऊळबंद 2’ या सिनेमामुळे जोरदार चर्चेत आहे. बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत या सिनेमाने अवघ्या आठ दिवसांत तब्बल 32 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. अशातच आता प्रवीण तरडेने त्याच्या पुढील बहुचर्चित सिनेमाची घोषणाही करून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रवीण तरडेने त्याच्या आगामी सिनेमाची घोषणाही करून टाकली आहे.
  • चर्चेदरम्यान ‘मुळशी पॅटर्न 2’ सिनेमाच्या संवादाने रंगत आणली होती.
  • चित्रपटाचं नावही जाहीर करतो.
दिग्दर्शक व अभिनेता प्रवीण तरडे सध्या त्याच्या नव्या सिनेमा ‘देऊळबंद 2’ साठी चर्चेत आहे. सिनेमाने एका आठवड्यात जवळजवळ 28 कोटींची कमाई केली आहे, जी अतिशय उत्कृष्ट आहे. अशामध्ये चर्चेदरम्यान ‘मुळशी पॅटर्न 2’ सिनेमाच्या संवादाने रंगत आणली होती. मराठी सिनेरसिक ‘मुळशी पॅटर्न 2’ सिनेमाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, एका चर्चेत प्रवीण तरडेने त्याच्या आगामी सिनेमाची घोषणाही करून टाकली आहे.

“200 अफेअर्स…”, पूजा भट्टने वडील महेश भट्ट यांच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल केला मोठा खुलासा; चर्चेला उधाण

काय म्हणाला दिग्दर्शक प्रवीण तरडे?

एका चर्चेदरम्यान, दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने त्याच्या आगामी सिनेमाविषयी खुलासा केला आहे. जेव्हा मुलाखतदार ‘मुळशी पॅटर्न 2’ सिनेमाविषयी विचारते, तेव्हा प्रवीण तरडे त्याविषयी सपष्टच खुलासा करतो. प्रवीण म्हणतो की, “‘मुळशी पॅटर्न 2’ हा सिनेमा आपल्या घराचं स्वप्न इतकं महागलं का आहे? याचं उत्तर देणारं आहे.” एकंदरीत, तो चित्रपटाचं नावही जाहीर करतो. प्रवीण म्हणतो की “या चित्रपटाचं नाव असेल, ‘मुळशी पॅटर्न 2 : गोष्ट आपल्या घरातल्या भितींतल्या वाळूची'”.

नाव ऐकून त्याच्या चाहत्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. चाहत्यांनी ते मुळशी पॅटर्न 2 सिनेमासाठी आतुर असल्याचे सांगितले आहे. एकंदरीत, नावावरून असा अंदाज लावता येऊ शकतो की, “सिनेमा वाळू माफिआवर आधारित आहे.” वाळू क्षेत्रात वाढणारे गुन्हे आणि तस्करी आणि त्यामुळे वाळूच्या किमतीत होणारी वाढ, परिणामी घरांची वाढलेली किंमत, या सगळ्यांचा थरार या सिनेमात दाखवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

काय म्हणतंय ‘Deool Band 2’?

प्रवीण तरडे यांच्या ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आठ दिवसांत तब्बल 32 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. चित्रपटाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून महाराष्ट्रभर अनेक शो हाऊसफुल होत आहेत. ग्रामीण पार्श्वभूमी, भावनिक कथा आणि प्रवीण तरडे यांच्या अभिनयामुळे सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

याच चर्चेदरम्यान प्रवीण तरडे यांनी ‘Mulshi Pattern 2’ विषयी संकेत दिल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘Mulshi Pattern’ हा मराठीतील सर्वात प्रभावी क्राइम ड्रामांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे आता दुसऱ्या भागाची शक्यता व्यक्त होत असून मराठी सिनेसृष्टीत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

Web Title: Pravin tarde shared a glimpse of his upcoming film mulshi pattern 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

May 29, 2026 | 04:35 PM
Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

May 29, 2026 | 04:35 PM
Maharashtra Education : छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या 1268 विद्यार्थ्यांना पदवी तर 34 जणांना पिएचडी बहाल

Maharashtra Education : छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या 1268 विद्यार्थ्यांना पदवी तर 34 जणांना पिएचडी बहाल

May 29, 2026 | 04:34 PM
Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन

Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन

May 29, 2026 | 04:34 PM
गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

May 29, 2026 | 04:30 PM
संसार मोडणार? Hardik Pandya च ठरलं; MI च्या संघात मोठा भूकंप; ‘त्या’ निर्णयामुळे खळबळ

संसार मोडणार? Hardik Pandya च ठरलं; MI च्या संघात मोठा भूकंप; ‘त्या’ निर्णयामुळे खळबळ

May 29, 2026 | 04:29 PM
Study Tips : फक्त 33% नाही, 90% गुणांचे लक्ष्य! इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी ‘ही’ भन्नाट ट्रिक ठरेल फायदेशीर

Study Tips : फक्त 33% नाही, 90% गुणांचे लक्ष्य! इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी ‘ही’ भन्नाट ट्रिक ठरेल फायदेशीर

May 29, 2026 | 04:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM