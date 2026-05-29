  • 200 Affairs Pooja Bhatt Makes A Big Revelation About Her Father Mahesh Bhatts Second Marriage Sparks Widespread Discussion

“200 अफेअर्स…”, पूजा भट्टने वडील महेश भट्ट यांच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल केला मोठा खुलासा; चर्चेला उधाण

Updated On: May 29, 2026 | 03:26 PM IST
सारांश

महेश भट्ट त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आता मुलगी पूजा भट्टने त्यांच्या आयुष्यातील काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विस्तार

चित्रपट निर्माते महेश भट्ट त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. त्यांनी दोनदा लग्न केले. वयाच्या २१ व्या वर्षी त्यांनी पहिले लग्न किरण भट्ट यांच्याशी केले, ज्यांच्यापासून त्यांना पूजा भट्ट आणि राहुल भट्ट या दोन मुली आहेत.

त्यानंतर या दिग्दर्शकाने सोनी राझदान यांच्याशी लग्न केले. सोनी राझदान यांच्यापासून त्यांना आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट या दोन मुली आहेत. अलीकडेच, पूजाने तिच्या वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल उघडपणे भाष्य केले.

पूजा भट्ट तिच्या वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नावर बोलली

विकी लालवाणी यांच्याशी झालेल्या संभाषणात पूजा भट्टने तिच्या वडिलांचा बचाव करत म्हटले, “मला असे वडील हवे आहेत का, जे आपणही एक माणूस आहोत, आपल्या प्रेमात बदल झाला आहे आणि भेटलेल्या स्त्रीच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी घर सोडून जातील हे मान्य करतात? की मला असे वडील हवे आहेत, जे समाजासाठी माझ्या आईसोबत एकाच छताखाली राहतात, बाहेर २०० अफेअर्स करतात, पण घरात मात्र ‘सगळं ठीक आहे’ असा खोटा आव आणून शांतता बाळगतात?”

महेश भट्ट यांनी आपल्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता सोनिया राझदान यांच्याशी दुसऱ्यांदा लग्न केले. पूजा सांगते की, आपल्या पहिल्या पत्नीला सोडून जाणे टाळण्यासाठी तिच्या वडिलांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला.

ती अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “त्यांनी माझ्या आईला कधीच सोडले नाही. मला माझ्या वडिलांबद्दल एक गोष्ट माहीत आहे: एकदा का त्यांनी कोणाचा हात हातात घेतला, मग ती व्यक्ती कोणीही असो, ते त्यांना कधीच सोडत नाहीत. ही गोष्ट त्यांच्या आयुष्यातील स्त्रियांना, त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांना आणि ज्यांना त्यांनी घडवले आणि पुढे आणले, त्या सर्वांना लागू होते. ते नेहमी त्यांच्या पाठीशी उभे राहतात. त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येतो.”

दोन लग्नांतून तयार झालेले कुटुंब
चित्रपट निर्माते महेश भट्ट यांचे पहिले लग्न किरण भट्ट यांच्याशी झाले होते. त्यांना पूजा नावाची मुलगी आणि राहुल नावाचा मुलगा अशी दोन मुले आहेत. नंतर ‘सारांश’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान त्यांची भेट सोनिया राझदान यांच्याशी झाली. या जोडप्याने २० एप्रिल १९८६ रोजी लग्न केले. महेश यांना या लग्नापासून आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट ही दोन मुले आहेत.

Published On: May 29, 2026 | 03:26 PM

