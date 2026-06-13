Rishi Manohar : मराठी चित्रपटसृष्टीचा आश्वासक नायक; ऋषी मनोहरची अभिनय क्षेत्रातील दमदार वाटचाल

रंगभूमीवर अभिनयाची भक्कम पायाभरणी करत ऋषीने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. नाटकांमधील अनुभवामुळे त्याच्या अभिनयात नैसर्गिकता आणि भावनांची अचूक अभिव्यक्ती दिसून येते. त्याने विविध माध्यमांमध्ये काम करत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. विशेषतः Dada, Ek Good News Aahe या नाटकातून आणि Pet Puran या लोकप्रिय वेबसिरीजमधून त्याच्या अभिनयाला मोठी दाद मिळाली. या कलाकृतींमधील त्याच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिल्या असून, पात्रांमध्ये पूर्णपणे समरस होण्याची त्याची क्षमता ठळकपणे समोर आली.
आजच्या स्पर्धात्मक मनोरंजन क्षेत्रात केवळ चांगला अभिनेता असणे पुरेसे नसते. प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, पडद्यावरील उपस्थिती आणि भूमिकांमध्ये सातत्याने नवे काहीतरी देण्याची क्षमता यांचीही गरज असते. ऋषी मनोहरमध्ये ही सर्व वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळेच मराठी चित्रपटसृष्टीत त्याच्याकडे भविष्यातील दमदार अभिनेत्याच्या नजरेने पाहिले जात आहे.
दरम्यान, येत्या १९ जून रोजी प्रदर्शित होणारा Cup Bashi हा चित्रपट त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या चित्रपटातून तो एका वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार असून, त्याच्या अभिनयाची नवी बाजू पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच त्याच्या भूमिकेबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आपल्या अभिनय प्रवासाबद्दल बोलताना ऋषी मनोहर म्हणतो, “प्रत्येक भूमिका माझ्यासाठी केवळ एक व्यक्तिरेखा नसते, तर स्वतःला नव्याने शोधण्याची संधी असते. अभिनेता म्हणून प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळं, अधिक प्रामाणिक आणि अधिक परिणामकारक साकारण्याचा माझा प्रयत्न असतो. ‘कप बशी’मधील भूमिका माझ्यासाठी विशेष ठरली आहे. या भूमिकेतून प्रेक्षकांना माझ्या अभिनयाची एक नवी बाजू अनुभवायला मिळेल आणि त्या प्रवासाशी ते मनापासून जोडले जातील, अशी मला आशा आहे.”
मराठी चित्रपटसृष्टी नेहमीच नव्या आणि दमदार कलाकारांच्या शोधात असते. त्या शोधात ऋषी मनोहर हे नाव दिवसेंदिवस अधिक ठळक होताना दिसत आहे. रंगभूमी, वेबसिरीज आणि आता चित्रपट अशा विविध माध्यमांमधून तो आपल्या अभिनयाची छाप पाडत असून, आगामी काळात मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक महत्त्वाचा चेहरा म्हणून तो समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे आणि अभिनयावरील निष्ठेमुळे प्रेक्षकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे ‘कप बशी’नंतर त्याच्या कारकिर्दीला आणखी वेग मिळतो का, याकडे मनोरंजनविश्वाचे लक्ष लागले आहे.