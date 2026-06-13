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ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ते थेट मालक! क्रिकेटर Rohit Sharma ने ‘या’ स्टार्टअपमध्ये केली मोठी गुंतवणूक

Updated On: Jun 13, 2026 | 06:50 PM IST
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सारांश

टीम इंडियाचा हिटमॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्माने आजवर बरेच रेकॉर्ड केलेत आणि बरेच रेकॉर्ड मोडले. आता त्याने क्रिकेटसह आणखी नव्या कल्पनांमध्ये गुंतायला सुरुवात केली आहे. नुकतीच त्याने एका स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार

Rohit Sharma Investment: ‘टीम इंडियाचा हिटमॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्माने आजवर बरेच रेकॉर्ड केलेत आणि बरेच रेकॉर्ड मोडले. आता त्याने क्रिकेटसह आणखी नव्या कल्पनांमध्ये गुंतायला सुरुवात केली आहे. नुकतीच त्याने एका स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, त्याने या कंपनीत केवळ ब्रँड ॲम्बेसेडरची भूमिका न बजावता आता गुंतवणूकदाराची भूमिका स्वीकारली आहे. कंपनीने रोहित शर्माच्या ‘इक्विटी पार्टनर’ बनण्याबाबत घोषणा केली असली, तरी त्याच्या गुंतवणुकीची नेमकी रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही.

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हे स्टार्टअप काय करते?

FITTR हे एक फिटनेस आणि वेलनेस प्लॅटफॉर्म आहे. त्यांच्या सेवांमध्ये डिजिटल कोचिंग, आहाराविषयक मार्गदर्शन, कम्युनिटी सपोर्ट आणि वैयक्तिक प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. कंपनीने यापूर्वी रोहित शर्मा यांची ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती केली होती; आता, भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्मा यांचे या स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूकदार म्हणून सामील होणे त्यांची लोकप्रियता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

FITTR च्या CEO काय म्हणाले?

PTI वृत्तानुसार, FITTR ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रोहित शर्मा यांना कंपनीची दीर्घकालीन दृष्टी आणि त्यांची स्वतःची वैयक्तिक मूल्ये यांच्यात एक भक्कम साम्य आढळले. यामुळेच त्यांचा ब्रँड ॲम्बेसेडरपासून गुंतवणूकदार आणि इक्विटी पार्टनर बनण्यापर्यंतचा प्रवास घडला. या स्टार्टअपचे सीईओ जितेंद्र चौकसे म्हणाले, “रोहित यांच्याशी झालेली चर्चा यशस्वी होऊन ते आमच्यासोबत गुंतवणूकदार म्हणून सामील होत आहेत, याचा मला आणि माझ्या टीमला खूप आनंद आहे.”

रोहित शर्मा काय म्हणाला?

गुंतवणुकीबाबत बोलताना रोहित शर्मा यांनी सांगितले की, या फिटनेस स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी कंपनीचे बिझनेस मॉडेल आणि भविष्यातील संधींचा बारकाईने अभ्यास केला. रोहित यांच्या मते, “मी कंपनीच्या टीमसोबत वेळ घालवला, व्यवसाय समजून घेतला आणि वाढीच्या शक्यतांची बारकाईने पडताळणी केली. कंपनीचा पाया भक्कम आहे आणि उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. हे पाहता, गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेणे माझ्यासाठी सोपे होते.”
विशेष म्हणजे, ‘FITTR’ हे पुण्यातील एक स्टार्टअप आहे. अहवालांनुसार, २०२५ या आर्थिक वर्षात FITTR ने १२८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. सलग तीन आर्थिक वर्षे तोटा सहन केल्यानंतर, कंपनीने २०२५ मध्ये ११ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. कंपनीच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा सबस्क्रिप्शन-आधारित सेवांमधून येतो.

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Web Title: Cricketer rohit sharma turns investor major investment in indian startup see more details

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Published On: Jun 13, 2026 | 06:50 PM

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