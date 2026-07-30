सैराट फेम अरबाज शेखच्या वडिलांचे निधन! तीन आठवड्यांपूर्वीच अभिनेत्याने शेअर केला होता भावूक व्हिडीओ

Aslam Shaikh Passed Away : ‘सैराट’ चित्रपटातून घराघरात पोहोचलेले अभिनेता अरबाज शेख यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे वडील अस्लम शेख यांचे गुरुवारी निधन झाले. ब्रेन हॅमरेज झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून सोलापूरातील एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांची प्रकृती सुधारू शकली नाही आणि उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
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अस्लम शेख यांच्या प्रकृतीबाबत तीन आठवड्यांपूर्वी अरबाज शेख यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओत त्यांनी वडिलांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर उपचारादरम्यान आलेल्या अडचणींचा उल्लेख करत सोलापूरातील नोबेल हॉस्पिटलच्या कथित कारभारावरही प्रश्न उपस्थित केले होते.
या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संबंधित मेडिकल दुकानांवर कारवाई केली. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत आवश्यक मदतीचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर डॉ. अश्विन वळसंगकर यांनी पुढाकार घेत उपचारासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.
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दरम्यान, वडिलांना वाचवण्यासाठी अरबाज शेख सातत्याने प्रयत्नशील होते. आर्थिक मदतीपासून ते वैद्यकीय उपचारांपर्यंत त्यांनी अनेक स्तरांवर धावपळ केली. मात्र अखेर अस्लम शेख यांची जीवनाशी सुरू असलेली लढाई संपुष्टात आली. अस्लम शेख यांच्या निधनामुळे शेख कुटुंबावर शोककळा पसरली असून, सोशल मीडियावर चाहते आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींकडून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे.