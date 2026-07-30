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सतत पोट फुगणे, गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीचा त्रास? तुमच्या रोजच्या ‘या’ सवयी ठरू शकतात घातक

Updated On: Jul 30, 2026 | 07:47 PM IST
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सारांश

Gas Acidity Causes: पोटात वारंवार गॅस होणे, पोट फुगणे आणि जडपणा जाणवणे यामागे केवळ अन्नपदार्थच नव्हे, तर रोजच्या चुकीच्या सवयीही कारणीभूत असू शकतात, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • पोट फुगणे, गॅस आणि अॅसिडिटीचा त्रास?
  • ‘या’ सवयी असू शकतात कारण
  • वारंवार गॅस का होतो?
पोटात गॅस होणे, पोट फुगणे, ढेकर येणे किंवा जडपणा जाणवणे ही आजकाल अनेकांची सामान्य तक्रार बनली आहे. अनेकांना असे वाटते की यामागे एखादा विशिष्ट पदार्थ कारणीभूत आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते रोजच्या लाइफस्टाइलमधील काही चुकीच्या सवयीही पचनसंस्थेवर परिणाम करून गॅसची समस्या वाढवू शकतात. वेळेवर जेवण न करणे, घाईघाईने खाणे आणि सतत जंक फूड खाणे यामुळे पचनक्रिया बिघडू शकते.

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वारंवार गॅस का होतो?

पचन प्रक्रियेदरम्यान आतड्यांमध्ये नैसर्गिकरित्या गॅस तयार होतो. मात्र, जेव्हा पचन नीट होत नाही किंवा आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन बिघडते, तेव्हा गॅस, पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढू शकते. काही प्रकरणांमध्ये तणाव, बद्धकोष्ठता किंवा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) यांसारख्या समस्या देखील कारणीभूत असू शकतात.

वेळेवर जेवण न करणे

जेवणामध्ये खूप मोठे अंतर ठेवल्यास पचनक्रिया प्रभावित होऊ शकते आणि गॅसची समस्या वाढू शकते. त्यामुळे दररोज शक्यतो ठरावीक वेळी जेवण्याची सवय लावा.

घाईघाईने जेवणे

अन्न नीट न चावता पटकन खाल्ल्यास जास्त हवा पोटात जाते. त्यामुळे गॅस, ढेकर आणि पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.

तेलकट- प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे अतिसेवन

फास्ट फूड, मैद्याचे पदार्थ, जास्त मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ काही लोकांमध्ये पचनावर ताण आणून गॅस वाढवू शकतात.

दिवसभर एकाच जागी बसून राहणे

शारीरिक हालचाल कमी असल्यास पचनक्रिया मंदावू शकते. यासाटी नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम केल्याने पचन सुधारण्यास मदत होते.

गॅसचा त्रास कमी करण्यासाठी काय करावे?

  • भरपूर पाणी प्या.
  • अन्न सावकाश आणि नीट चावून खा.
  • रोज किमान ३० ते ४० मिनिटे व्यायाम करा किंवा
  • जंक फूड आणि कार्बोनेटेड पेये मर्यादित प्रमाणात प्या.
  • तणाव कमी करण्यासाठी योगा किंवा ध्यान करा.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

जर वारंवार गॅससोबत तीव्र पोटदुखी, सतत पोट फुगणे, वजन कमी होणे, उलट्या, भूक न लागणे किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये बदल दिसत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ही लक्षणे इतर पचनविकारांचे संकेत असू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Stomach gas causes bloating acidity lifestyle digestive health tips

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Published On: Jul 30, 2026 | 07:47 PM

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