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पचन प्रक्रियेदरम्यान आतड्यांमध्ये नैसर्गिकरित्या गॅस तयार होतो. मात्र, जेव्हा पचन नीट होत नाही किंवा आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन बिघडते, तेव्हा गॅस, पोट फुगणे आणि अस्वस्थता वाढू शकते. काही प्रकरणांमध्ये तणाव, बद्धकोष्ठता किंवा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) यांसारख्या समस्या देखील कारणीभूत असू शकतात.
जेवणामध्ये खूप मोठे अंतर ठेवल्यास पचनक्रिया प्रभावित होऊ शकते आणि गॅसची समस्या वाढू शकते. त्यामुळे दररोज शक्यतो ठरावीक वेळी जेवण्याची सवय लावा.
अन्न नीट न चावता पटकन खाल्ल्यास जास्त हवा पोटात जाते. त्यामुळे गॅस, ढेकर आणि पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
फास्ट फूड, मैद्याचे पदार्थ, जास्त मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ काही लोकांमध्ये पचनावर ताण आणून गॅस वाढवू शकतात.
शारीरिक हालचाल कमी असल्यास पचनक्रिया मंदावू शकते. यासाटी नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम केल्याने पचन सुधारण्यास मदत होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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