गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Spider Man Movie Review : टॉम हॉलंडचा ‘स्पायडर-मॅन’ ठरला सुपरहिट? सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया

Updated On: Jul 30, 2026 | 03:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

Spider Man Movie Review: 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. टॉम हॉलंडच्या अभिनयासह अॅक्शन, व्हिज्युअल्स आणि कथेबाबत चाहते काय म्हणत आहेत, जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Spider Man Movie Review:  मार्व्हल स्टुडिओजच्या बहुचर्चित ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ या चित्रपटाची चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून, हा चित्रपट आज जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. प्रदर्शनानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी या चित्रपटाला टॉम हॉलंडच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम स्पायडर-मॅन चित्रपटांपैकी एक म्हटले आहे.

चित्रपट पाहिल्यानंतर एका चाहत्याने सोशल मीडियावर लिहिले, “‘स्पायडर-मॅन २’ नंतरचा हा सर्वोत्तम स्पायडर-मॅन चित्रपट आहे.” तर दुसऱ्या एका प्रेक्षकाने, “हा माझा आवडता स्पायडर-मॅन चित्रपट आहे. कथा, अभिनय आणि दृश्यात्मकता अप्रतिम आहे. संपूर्ण चित्रपटभर मी हसत होतो आणि अनेक प्रसंगांत डोळ्यात अश्रूही आले,” अशी प्रतिक्रिया दिली. (Spider Man Movie Review)

आणखी एका चाहत्याने चित्रपटाचे कौतुक करत लिहिले, “या चित्रपटातील प्रत्येक क्षण मला आवडला. पात्रांची मांडणी, भावनिक प्रसंग आणि क्लायमॅक्स अतिशय प्रभावी आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगळा आणि उत्कृष्ट स्पायडर-मॅन चित्रपट आहे.”

स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ हा चित्रपट चाहत्यांसाठी एक खास श्रद्धांजली

काही प्रेक्षकांनी ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ हा चित्रपट चाहत्यांसाठी एक खास श्रद्धांजली असल्याचे म्हटले आहे. एका युझरने लिहिले, “हा चित्रपट पाहताना जणू अनेक वर्षांपासून मनात जपलेलं स्पायडर-मॅनचं स्वप्न पडद्यावर साकार झाल्यासारखं वाटलं.”


Ramayana Star Cast : ‘रामायण’मध्ये भगवान विष्णूंच्या भूमिकेत कोण? महेश बाबू-राजामौलींच्या ‘वाराणसी’शी काय आहे खास कनेक्शन?

मात्र, काही प्रेक्षकांनी चित्रपटाच्या टाईमबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. एका चाहत्याने लिहिले, “चित्रपट परिपूर्ण नाही आणि थोडा लांबलचक वाटतो. पण कथा ज्या पद्धतीने एकत्र येते, दृश्यात्मक मांडणी आणि भावनिक प्रसंग प्रभावी आहेत. हा मार्व्हलच्या सर्वाधिक भावनिक स्पायडर-मॅन चित्रपटांपैकी एक आहे.”

टॉम हॉलंड आणि झेंडाया यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक

दरम्यान, सोशल मीडियावर टॉम हॉलंड आणि झेंडाया यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक होत असून, चित्रपटातील अॅक्शन सीक्वेन्स, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि भावनिक कथा प्रेक्षकांना विशेष भावल्याचे दिसून येत आहे.

Ramayana Trailer Reaction: ‘रामायण’च्या ट्रेलरमध्ये रणबीर-यशची चर्चा, पण हनुमानाच्या भूमिकेतील सनी देओल गायब; चाहते नाराज

Web Title: Spider man movie review has tom holland spider man turned out to be a blockbuster

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan: सलमानने ३.५ कोटींना विकला वांद्रेतील फ्लॅट, आता समुद्रकिनारी उभारणार ६ मजली आलिशान ड्रीम होम
1

Salman Khan: सलमानने ३.५ कोटींना विकला वांद्रेतील फ्लॅट, आता समुद्रकिनारी उभारणार ६ मजली आलिशान ड्रीम होम

Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त
2

Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Ramayana Star Cast : ‘रामायण’मध्ये भगवान विष्णूंच्या भूमिकेत कोण? महेश बाबू-राजामौलींच्या ‘वाराणसी’शी काय आहे खास कनेक्शन?
3

Ramayana Star Cast : ‘रामायण’मध्ये भगवान विष्णूंच्या भूमिकेत कोण? महेश बाबू-राजामौलींच्या ‘वाराणसी’शी काय आहे खास कनेक्शन?

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत
4

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Spider Man Movie Review : टॉम हॉलंडचा ‘स्पायडर-मॅन’ ठरला सुपरहिट? सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया

Spider Man Movie Review : टॉम हॉलंडचा ‘स्पायडर-मॅन’ ठरला सुपरहिट? सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया

Jul 30, 2026 | 03:55 PM
Red Sea Crisis: इराणला मोठा धक्का! हुथींविरुद्ध सौदीच्या नव्या सैनिकी आघाडीत आशियातील ‘हे’ दोन मुस्लिम देश सामील

Red Sea Crisis: इराणला मोठा धक्का! हुथींविरुद्ध सौदीच्या नव्या सैनिकी आघाडीत आशियातील ‘हे’ दोन मुस्लिम देश सामील

Jul 30, 2026 | 03:52 PM
Satara News: ‘विठू नामाचा गजर’ अन् पारंपरिक खेळांची रेलचेल; श्री क्षेत्र देऊरमध्ये गोपाळकाला उत्साहात

Satara News: ‘विठू नामाचा गजर’ अन् पारंपरिक खेळांची रेलचेल; श्री क्षेत्र देऊरमध्ये गोपाळकाला उत्साहात

Jul 30, 2026 | 03:32 PM
Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप

Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप

Jul 30, 2026 | 03:32 PM
Amravati New: सर्वेक्षणाच्या नादात शिक्षकच झाले शाळाबाह्य! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणही करावे लागणार; मनस्ताप कायम

Amravati New: सर्वेक्षणाच्या नादात शिक्षकच झाले शाळाबाह्य! शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षणही करावे लागणार; मनस्ताप कायम

Jul 30, 2026 | 03:30 PM
Mahabharata Story: महाभारताच्या युद्धात बलरामांनी कोणत्याही पक्षाची साथ का दिली नाही? जाणून घ्या तटस्थ राहण्यामागील कारण

Mahabharata Story: महाभारताच्या युद्धात बलरामांनी कोणत्याही पक्षाची साथ का दिली नाही? जाणून घ्या तटस्थ राहण्यामागील कारण

Jul 30, 2026 | 03:30 PM
CJP Protest: १९-२० जुलैच्या मध्यरात्री जंतरमंतर परिसरात दगडांनी भरलेले ट्रक; अभिजित दीपकेंचे व्हिडिओ पुराव्यांसह आरोप

CJP Protest: १९-२० जुलैच्या मध्यरात्री जंतरमंतर परिसरात दगडांनी भरलेले ट्रक; अभिजित दीपकेंचे व्हिडिओ पुराव्यांसह आरोप

Jul 30, 2026 | 03:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा