भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता

लग्न, नातेसंबंध आणि योग्य जोडीदाराच्या शोधाभोवती फिरणारी कथा असलेला स्वप्नसुंदरी हा नवा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत या चित्रपटाचा टीझर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला असून त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे. कौटुंबिक मनोरंजन, विनोद आणि भावनिक नात्यांचा सुरेख संगम असलेला हा चित्रपट २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटात अभिनेता भूषण प्रधान ‘राघव’ ही मध्यवर्ती भूमिका साकारताना दिसणार आहे. आपल्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वामुळे ‘चॉकलेट बॉय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूषणला या चित्रपटात एका वेगळ्याच भूमिकेत पाहायला मिळणार आहे. त्याच्यासोबत अभिनेत्री सायली पाटील ‘मानसी’च्या भूमिकेत झळकणार असून या नव्या जोडीची केमिस्ट्री टीझरमधूनच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये राघवच्या लग्नासाठी सुरू असलेल्या मुलगी पाहण्याच्या प्रवासाची मजेशीर झलक पाहायला मिळते. योग्य जोडीदाराच्या शोधात असलेला राघव अनेक मुलींना भेटत असतो, मात्र त्याच्या मनात एका आदर्श जीवनसाथीचे चित्र कायम असते. या प्रवासात त्याच्या आयुष्यात मानसीची एंट्री होते आणि कथेला वेगळे वळण मिळते. मानसी आणि राघव यांच्यात प्रेम फुलेल का? तीच त्याच्या मनातील ‘स्वप्नसुंदरी’ ठरेल का? याची उत्तरे मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच मिळणार आहेत.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक अक्षय जयसिंगराव शिंदे यांनी सांगितले की, आजच्या पिढीसाठी लग्न आणि योग्य जोडीदाराची निवड हा अत्यंत महत्त्वाचा, पण तितकाच गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. याच विषयाला हलक्या-फुलक्या आणि मनोरंजक पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. भूषण प्रधानने साकारलेला राघव अनेक तरुणांना स्वतःशी जोडून घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
*स्वप्नसुंदरी* या चित्रपटाचे निर्माते सतीश महादेव गेजगे असून दिग्दर्शनासह कथा आणि पटकथा लेखनाची जबाबदारी अक्षय जयसिंगराव शिंदे यांनी सांभाळली आहे. दर्शना सतीश गेजगे आणि निलेश सुरेश अग्रवाल हे चित्रपटाचे सहनिर्माते आहेत. तर संगीतकार अंकुश बोरडकर यांनी चित्रपटाला संगीत दिले आहे.
राघवच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण ठरणार आणि त्याच्या लग्नाचा प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने जाणार, याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांमध्ये वाढली आहे. मनोरंजन, विनोद आणि भावनांचा मेळ असलेला हा चित्रपट २४ जुलै रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे.