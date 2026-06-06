Neha Kakkar Birthday: आर्थिक तंगी, 4 वर्ष गात राहिली भजन; शो मधून बाहेर पण झाली त्याच शो ची परीक्षक, नेहा कक्करचा प्रवास

नेहाचा जन्म
नेहा कक्करचा जन्म ६ जून १९८८ रोजी उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथे झाला. तिचे बालपण आर्थिक अडचणीत गेले. तिचे कुटुंब एका लहान भाड्याच्या घरात राहत होते. संगीतमय वातावरणात वाढल्यामुळे, नेहाला लहानपणापासूनच गाण्याची आवड होती. तिची मोठी बहीण सोनू कक्कर आणि भाऊ टोनी कक्कर हेदेखील संगीत क्षेत्रात आहेत. तिन्ही भावंडांनी आपलं या इंडस्ट्रीत नाव केलं. मात्र नेहाने अधिक कमाई आणि प्रसिद्धी कमावली आहे.
भजन मंडळ ते बॉलिवूड, ग्लॅमरस नेहा कक्करने पार केलाय खडतर पल्ला; वाचा गायिकेचा प्रवास
नेहाने वयाच्या चौथ्या वर्षी धार्मिक कार्यक्रम आणि जागरणांमध्ये गाण्याला केली सुरूवात
लहानपणापासूनच ती आपल्या कुटुंबासोबत मंचावर भजन गात असे. हळूहळू तिचा आत्मविश्वास वाढला आणि तिने गायन क्षेत्रातच आपले भविष्य घडवण्याचा निर्णय घेतला. चांगल्या संधींच्या शोधात तिचे कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झाले आणि नंतर नेहा तिचा भाऊ टोनी कक्करसोबत मुंबईला आली. तिला अनेकदा वेगवेगळ्या निराशांचा सामना करावा लागला, पण तिने कधीही हार मानली नाही आणि आपले प्रयत्न सुरू ठेवले.
सुरुवातीच्या टप्प्यातून बाहेर
२००५ मध्ये, नेहाने ‘इंडियन आयडॉल’मध्ये भाग घेतला, पण ती पुढे जाऊ शकली नाही आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाहेर पडली. त्यावेळी, फार कमी लोकांनी कल्पना केली असेल की हीच मुलगी एके दिवशी परीक्षक म्हणून त्याच मंचावर बसेल. मात्र नेहाच्या मेहनतीमुळे आणि सततच्या प्रयत्नामुळे हे शक्य झाले.
‘सेकंड हँड जवानी’ तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरलाशो सोडल्यानंतर, नेहाने लहान-मोठ्या अनेक प्रकल्पांवर काम केले. २००८ मध्ये, तिचा पहिला संगीत अल्बम, ‘नेहा द रॉकस्टार’ प्रदर्शित झाला. याच काळात, तिने ‘मीराबाई नॉट आऊट’ या चित्रपटात कोरस गायला. यानंतर, तिला अनेक चित्रपट आणि संगीत प्रकल्पांमध्ये काम मिळू लागले. ‘कॉकटेल’ चित्रपटातील ‘सेकंड हँड जवानी’ हे गाणे तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरले. या गाण्यामुळे तिला देशभरात ओळख मिळाली.
मेलबर्न कॉन्सर्टमध्ये नेहा कक्कर का झाली भावुक ? गायिकेचा Video Viral
यूट्यूबवरही तिचा मोठा चाहतावर्ग
यानंतर, तिचे यश अव्याहतपणे सुरूच राहिले. ‘लंडन ठुमकाडा’, ‘सनी सनी’, ‘काला चश्मा’, ‘दिलबर’ आणि ‘आँख मारे’ यांसारख्या गाण्यांनी तिला बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय आवाजांपैकी एक म्हणून स्थापित केले. तिच्या गायनाला केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही पसंती मिळाली. सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवरही तिचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला.
यशाबरोबर नेहा अनेकदा कॉन्ट्रोव्हर्सीमध्येही अडकली. स्टेज शो वर उशीरा पोहचणं असो वा अश्लील अल्बम असो, एक्सबरोबर भांडण असो वा ७ वर्षांनी लहान रोहनप्रीतसह लग्न असो नेहा आपल्या खाजगी आयुष्यात नेहमीच चर्चेत राहिली आहे.
‘इंडियन आयडॉल’मध्ये परीक्षक होण्याची संधी
नेहाला त्याच ‘इंडियन आयडॉल’मध्ये परीक्षक होण्याची संधी मिळाली, जिथे ती एकेकाळी स्पर्धक म्हणून बाहेर पडली होती. तिने अनेक सीझनमध्ये परीक्षक म्हणून काम केले आणि प्रतिभावान नवीन गायकांना मार्गदर्शन केले. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात, नेहाने २०२० मध्ये पंजाबी गायक रोहनप्रीत सिंगशी लग्न केले. त्यांच्या चाहत्यांना त्यांची जोडी खूप आवडते. नेहा आजही संगीत क्षेत्रात सक्रिय आहे.