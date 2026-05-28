The Maharashtra Files : सिनेमाची तारीख ढकलण्यात आली पुढे! दिग्दर्शकाने स्पष्टच सांगितलं “या तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार म्हणजे

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या सिनेमांनी जोर धरला आहे. राजा शिवाजी सिनेमाने सगळे Record मोडले आहेत तर हल्लीच प्रदर्शित झालेल्या देऊळबंद 2 सिनेमाने पहिल्याच आठवड्यात 27 कोटींची कमाई केली आहे. अशामध्ये लवकरच अशोक खरात प्रकरणवार आधारित ‘Maharashtra Epstine Files’ सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. पण या सगळ्यांमध्ये आणखीन एक सिनेमा चर्चेचा विषय ठरतोय. संजीव राठोड दिग्दर्शित सिनेमा The Maharashtra Files सिनेमाच्या नावामुळे जास्तच चर्चेत आहे. परंतु, सिनेमाची प्रदर्शित होण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
काय म्हणाला दिग्दर्शक?
स्वतः दिग्दर्शकाने सोशल मीडिया पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. पोस्टमध्ये सिनेमाचा दिग्दर्शक संजीव राठोड म्हणाला आहे की, “माझा आगामी चित्रपट ‘The Maharashtra Files’ काही तांत्रिक कारणामुळे तसेच Sensor ने लावलेल्या कट्समुळे पुढे ढकलण्यात येत आहे. हा चित्रपट जून महिन्यात चित्रपटगृहातच प्रदर्शित होईल अशी मी तुम्हा सगळ्यांना ग्वाही देतो. संघर्ष हा वंचित आणि बंजारा समाजाच्या पाचवीला पुजलेला आहे तरी आलेल्या परिस्थितीला मात करून हा सिनेमा मी जून महिन्यातच प्रदर्शित करणार म्हणजे करणारच!”
एकंदरीत, Censor ने लावलेल्या Cuts मुळे या सिनेमाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे तसेच सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने सिनेमा जून महिन्यातच प्रदर्शित केला जाईल, सिनेमा पाहण्यास उत्सुक असणाऱ्या प्रेक्षकांना सिनेमासाठी जास्त वाट पाहावी लागणार नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले आहे.
सिनेमात झळकणार दोन सुप्रसिद्ध नृत्यांगना!
‘The Maharashtra Files’ सिनेमाचे गाणे प्रदर्शित झाले आहे. या सिनेमात नृत्यांगना गौतमी पाटीलने पहिल्यांदा एका हिंदी गाण्यात काम केले आहे. तिचे ‘Chhammo’ हे गाणे प्रदर्शित झाले आहे. तर सिनेमात हरयाणवी नृत्यांगना तसेच अभिनेत्री सपना चौधरीने पहिल्यांदा मराठी गाण्यात काम केले आहे. तिचे ‘मार तू शिक्का’ हे गाणे प्रदर्शित झाले आहे.