IPL 2026 चा ‘क्वालिफायर 2’ सामना 29 मे रोजी गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात, न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यात, IPL मध्ये 100 षटकार पूर्ण करण्यासाठी सर्वात कमी डावांची आवश्यकता असण्याचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडण्याची वैभव सूर्यवंशीकडे एक शानदार संधी आहे. गेलने IPL मध्ये 100 षटकारांचा टप्पा 37 डावांमध्ये गाठला होता. वैभव सूर्यवंशीचा विचार करता, त्याने IPL मध्ये आतापर्यंत 22 सामन्यांमधील 22 डावांमध्ये फलंदाजी करताना 42.36 च्या सरासरीने 932 धावा केल्या आहेत आणि या दरम्यान त्याने 89 षटकारही ठोकले आहेत. परिणामी, जर वैभवने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या ‘क्वालिफायर 2’ सामन्यात आणखी 11 षटकार ठोकले, तर तो IPL च्या इतिहासात सर्वात कमी डावांमध्ये षटकारांचे शतक पूर्ण करणारा खेळाडू ठरेल.
ख्रिस गेलच्या विक्रमाव्यतिरिक्त, वैभव सूर्यवंशीकडे IPL मध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 100 षटकार 657 चेंडूंमध्ये षटकारांचे शतक पूर्ण करण्याचा विक्रम जमा आहे. वैभव सूर्यवंशीचा विचार करता, त्याने आतापर्यंत 402 चेंडूंचा सामना केला आहे. जर वैभवने या सामन्यात 68 धावा केल्या, तर तो आयपीएलमध्ये आपल्या 1, 000 धावा पूर्ण करेल; आणि असे करून, हा टप्पा गाठणारा तो संयुक्त-दुसरा सर्वात वेगवान खेळाडू ठरेल. आयपीएलमध्ये 1,000 धावांचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी सर्वात कमी डावांचा विक्रम शॉन मार्शच्या नावावर आहे, ज्याने केवळ 21 डावांमध्येच ही कामगिरी साध्य केली होती.
वैभवच्या विस्फोटक खेळीने प्रभावित होत ख्रिस गेलने स्वतः सोशल मीडियावर त्याचे कौतुक केले. सामन्यानंतर गेलने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर स्क्रीनवरील वैभवचे फोटो शेअर करत त्याला “नवीन सिक्स मशीन” अशी खास उपाधी दिली. गेलने सोशल मीडियावर वैभवच्या फलंदाजीचा स्क्रीनशॉट शेअर करत लिहिले की, “कार्नेज वैभव सूर्यवंशी… दुर्दैवी! पण तू सुद्धा तिथे पोहोचशील.” क्रिकेटमध्ये ‘कार्नेज’ हा शब्द अशा फलंदाजासाठी वापरला जातो जो गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करतो. सर्वात जलद शतकाचा विक्रम थोडक्यात हुकल्यामुळे गेलने त्याला दुर्दैवी म्हटले, पण भविष्यात तो हा विक्रम नक्की मोडेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
