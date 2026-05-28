  • Extreme Heatwave Increase The Risk Of Heart Summer Care Tips Lifetsyle News In Marathi

नसांमधील घट्ट रक्त ठरु शकतं हार्ट अटॅकचे कारण, उष्णतेत कसा वाढतो आजाराचा धोका? डाॅक्टरांनी केलं स्पष्ट

Updated On: May 28, 2026 | 08:15 PM IST
सारांश

Heart Health Tips : वाढत्या उष्णतेचा आपल्या हृदयावर गंभीर परिणाम होत असतो. याकाळात जर आपण आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही तर हृदयविकाराचा झटका येण्याची दाट शक्यता असते.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • वाढत्या तापमानामुळे शरीरावर दिसत नसलेला एक गंभीर ताण निर्माण होत असल्याचा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
  • उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी आणि आवश्यक घटकांची कमतरता काही आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते.
  • डॉक्टरांनी उष्णतेच्या दिवसांत जीवनशैली आणि दैनंदिन सवयींबाबत विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
उत्तर भारतात मागील काही काळापासून उष्णतेच्या लाटा फार वाढल्या आहेत. वाढते तापमान फक्त डिहायड्रेशनची समस्या वाढवत नाही तर याचा आपल्या हृदयावरही परिणाम होत असतो. अनेकांना हे ठाऊक नाही पण वाढत्या उष्णतेमुळे हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोका अनेक पटींनी वाढत असतो. यामुळेच बदलत्या वातावरणासोबतच आपण आपल्या आरोग्याची अधिकाधिक काळजी घ्यायला हवी. याविषयी डाॅक्टरांचे काय म्हणणे आहे ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

उष्णतेचा हृदयावर काय परिणाम होतो?

डाॅक्टरांच्या मते, वाढत्या उष्णतेचे प्रमाण शरीरातील कार्डियोवेस्कुलर सिस्टमवर गंभीर परिणाम करत असते. यामुळेच उन्हाळ्याच्या दिवसांत हार्ट डिसीज होण्याची शक्यता भरपूर असते. खरंतर जेव्हा तापमान जास्त उष्ण होते तेव्हा शरीर स्वत:ला थंड ठेवण्यात निकामी पडतो. उष्णतेमुळे शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी शरीर अधिक मेहनत घेतो ज्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढतात, घाम येतो ज्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि यामुळेच हृदयविकार होण्याचा धोका अधिक वाढतो.

उष्णतेमुळे रक्त घट्ट बनते

जेव्हा उष्णता वाढते तेव्हा तापमानामुळे शरीरातील रक्त गोठायला लागते. यामुळे ब्लड फ्लोमध्ये व्यत्यत निर्माण होतो. स्लो ब्लड फ्लो होत असल्याने रक्ताला पंप करायला हृदयाला अधिक मेहनत घ्यावी लागते ज्यामुळे हृदयावर ताण वाढतो. अशा परिस्थितीत हार्ट अटॅकचा धोका लक्षणीय वाढतो.

पोटॅशियम आणि सोडियमची कमतरता

वातावरणातील तापमान जेव्हा प्रचंड वाढते तेव्हा या उष्णतेमुळे आपल्याला खूप जास्त घाम यायला लागतो. या घामामुळे शरीरातील सोडियम आणि पोटॅशियमचे प्रमाण कमी होते ज्यामुळे हार्ट डिसीज होण्याचा धोका वाढत असतो.

उन्हाळ्यात हृदयाची काळजी कशी घ्यावी?

  • उन्हाळ्यात भरपूर पाण्याचे सेवन करायला हवे. पाण्यासोबतच तुम्ही तुमच्या आहारात फळे आणि भाज्यांचा समावेश करु शकता.
  • उन्हाळ्याच्या दिवसांत लोकांना दुपारी १२ ते ४ च्या दरम्यान बाहेर न निघण्याचा सल्ला दिला जातो. विनाकारण या वेळेत बाहेर जाणे टाळा.
  • जे आधीपासून हृदयाचे रोगी आहेत त्यांनी पाण्याचे जास्त सेवन करु नका. अशा लोकांनी डाॅक्टरांच्या सल्लानुसार पाण्याचे सेवन करावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

