WhatsApp वर स्पॅम आणि स्कॅम कॉल्समुळे हैराण? फक्त करा ‘ही’ एक सेटिंग, जाणून घ्या प्रोसेस

Updated On: May 28, 2026 | 07:57 PM IST
WhatsApp Spam Call Feature: अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या स्पॅम कॉल्समुळे त्रस्त असलेल्या युजर्ससाठी व्हॉट्सॲपने एक नवीन फीचर उपलब्ध करून दिले आहे. अँड्रॉइड आणि आयफोन युजर्स हा फिचर्स कसा वापरु शकतात, जाणून घ्या.

photo- yandex
आजकाल अनोळखी नंबरवरून येणारे स्पॅम आणि स्कॅम कॉल्स ही अनेक स्मार्टफोन युजर्ससाठी मोठी समस्या बनली आहे. विशेषतः व्हॉट्सॲपवरून येणारे फसवे कॉल्स अनेकांना मानसिक त्रास देत आहेत. याच समस्येवर उपाय म्हणून व्हॉट्सॲपने ‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ हे खास फीचर उपलब्ध करून दिले आहे. हे फीचर अँड्रॉइड आणि आयफोन दोन्ही युजर्ससाठी उपलब्ध असून, अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल्स आपोआप सायलेंट करण्याचे काम करते. सध्या सायबर फसवणुकीचे प्रकार वेगाने वाढत असल्याने वापरकर्त्यांनी अशा सुरक्षा फीचर्सचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. अनेकदा फसवे कॉल्सद्वारे वैयक्तिक माहिती किंवा बँकिंग डिटेल्स चोरण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे हे फीचर ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ठरते.

‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ फीचर कसे काम करते?

हे फीचर सुरू केल्यानंतर, तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह नसलेल्या नंबरवरून जर व्हॉट्सॲप कॉल आला, तर फोन वाजणार नाही. त्यामुळे सतत येणाऱ्या स्पॅम किंवा स्कॅम कॉल्समुळे होणारा त्रास कमी होतो. विशेष म्हणजे, हे कॉल्स पूर्णपणे गायब होत नाहीत. व्हॉट्सॲप त्यांना कॉल्स टॅबमध्ये मिस्ड कॉल म्हणून दाखवते, त्यामुळे गरज असल्यास तुम्ही नंतर ते तपासू शकता.

अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी असे सुरू करा फीचर

अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी सर्वप्रथम व्हॉट्सॲप ॲप उघडा. त्यानंतर वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील तीन ठिपक्यांवर म्हणजेच डॉटवर क्लिक करून ‘सेटिंग्ज’मध्ये जा. पुढे ‘प्रायव्हसी’ पर्याय निवडून खाली स्क्रोल केल्यावर ‘कॉल्स’ हा पर्याय दिसेल. येथे ‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ हा पर्याय ऑन करा. यामुळे अनोळखी नंबरवरुन तुम्हाला फसवे कॉल्स येणार नाही.

iPhone वापरकर्त्यांसाठी प्रक्रिया

आयफोन वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सॲप उघडल्यानंतर स्क्रीनच्या तळाशी असलेल्या ‘सेटिंग्ज’ टॅबवर जा. त्यानंतर ‘प्रायव्हसी’ पर्याय क्लिक करुन ‘कॉल्स’ पर्याय निवडा. येथे ‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ हे फीचर ऑन केल्यावर अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल्स आपोआप सायलेंट होतील.

ऑनलाइन फसवणुकीपासून बचावासाठी महत्त्वाचे फीचर

आजकाल ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सॲपचे हे फीचर वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. काही सेकंदांत सुरू होणारे हे फीचर तुमचा वेळ, मानसिक त्रास आणि अनावश्यक कॉल्सपासून होणारा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते.

