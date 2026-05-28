WhatsApp वर स्पॅम आणि स्कॅम कॉल्समुळे हैराण? फक्त करा ‘ही’ एक सेटिंग, जाणून घ्या प्रोसेस

AI मुळे Tourism क्षेत्रात बदल! ‘या’ तीन कंपनीच्या भागीदारीमुळे होणार मोठा फायदा? प्रवास होणार सोप्पा
हे फीचर सुरू केल्यानंतर, तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह नसलेल्या नंबरवरून जर व्हॉट्सॲप कॉल आला, तर फोन वाजणार नाही. त्यामुळे सतत येणाऱ्या स्पॅम किंवा स्कॅम कॉल्समुळे होणारा त्रास कमी होतो. विशेष म्हणजे, हे कॉल्स पूर्णपणे गायब होत नाहीत. व्हॉट्सॲप त्यांना कॉल्स टॅबमध्ये मिस्ड कॉल म्हणून दाखवते, त्यामुळे गरज असल्यास तुम्ही नंतर ते तपासू शकता.
अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी सर्वप्रथम व्हॉट्सॲप ॲप उघडा. त्यानंतर वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील तीन ठिपक्यांवर म्हणजेच डॉटवर क्लिक करून ‘सेटिंग्ज’मध्ये जा. पुढे ‘प्रायव्हसी’ पर्याय निवडून खाली स्क्रोल केल्यावर ‘कॉल्स’ हा पर्याय दिसेल. येथे ‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ हा पर्याय ऑन करा. यामुळे अनोळखी नंबरवरुन तुम्हाला फसवे कॉल्स येणार नाही.
आयफोन वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सॲप उघडल्यानंतर स्क्रीनच्या तळाशी असलेल्या ‘सेटिंग्ज’ टॅबवर जा. त्यानंतर ‘प्रायव्हसी’ पर्याय क्लिक करुन ‘कॉल्स’ पर्याय निवडा. येथे ‘सायलन्स अननोन कॉलर्स’ हे फीचर ऑन केल्यावर अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल्स आपोआप सायलेंट होतील.
आजकाल ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सॲपचे हे फीचर वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. काही सेकंदांत सुरू होणारे हे फीचर तुमचा वेळ, मानसिक त्रास आणि अनावश्यक कॉल्सपासून होणारा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते.
Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!