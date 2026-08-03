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सुझुकी टू-व्हीलर्सचा भारतात नवा विक्रम; जुलै २०२६ मध्ये केली आजवरची सर्वाधिक १.४२ लाख वाहनांची विक्री 

Updated On: Aug 03, 2026 | 09:08 PM IST
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सारांश

सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने जुलै २०२६ मध्ये १,४२,९८५ दुचाक्यांची विक्रमी विक्री करून नवा इतिहास रचला आहे. देशांतर्गत बाजारातील २८ टक्के वाढ आणि सुट्या भागांच्या रु. १०२.९ कोटींच्या विक्रमी महसुलामुळे कंपनीने आतापर्यंतची सर्वोत्तम मासिक कामगिरी नोंदवली आहे.

सुझुकी टू-व्हीलर्सचा भारतात नवा विक्रम; जुलै २०२६ मध्ये केली आजवरची सर्वाधिक १.४२ लाख वाहनांची विक्री 
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विस्तार
  • सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने जुलै २०२६ मध्ये तब्बल १,४२,९८५ वाहनांची विक्रमी विक्री करून २६ टक्क्यांची घसघशीत वार्षिक वाढ नोंदवली.
  • कंपनीने देशांतर्गत बाजारात १,२३,२१६ दुचाक्या विकल्या असून, सुट्या भागांच्या विक्रीतून १०२.९ कोटी रुपयांचा सार्वकालिक विक्रमी महसूल मिळवला आहे.
  • सुझुकीच्या लोकप्रिय ॲक्सेस १२५ स्कूटर आणि जिप्सर मालिकेच्या ग्राहकांसाठी जुलै महिन्यात विशेष उपक्रम व मायलेज स्पर्धा आयोजित केल्या.

सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने जुलै २०२६ मध्ये १,४२,९८५ युनिट्सची विक्री करून भारतातील आपल्या व्यवसायातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा टप्पा गाठला आहे. घरगुती विक्री आणि निर्यातीच्या जोरावर कंपनीने ही ऐतिहासिक कामगिरी केली असून, गेल्या वर्षी जुलै २०२५ मधील १,१३,६०० युनिट्सच्या तुलनेत यंदा तब्बल २६ टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली आहे.

देशांतर्गत विक्री आणि निर्यातीतील कामगिरी

  • देशांतर्गत विक्री: जुलै २०२६ मध्ये १,२३,२१६ युनिट्सची विक्री झाली. गेल्या वर्षीच्या ९६,०२९ युनिट्सच्या तुलनेत यात २८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, ही एकाच महिन्यातील कंपनीची देशांतर्गत बाजारातील सर्वोच्च विक्री आहे.
  • निर्यात: जुलै २०२६ मध्ये १९,७६९ युनिट्सची निर्यात झाली, जी जुलै २०२५ मधील १७,५७१ युनिट्सच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी जास्त आहे.
  • वाटा: एकूण विक्रीत देशांतर्गत बाजाराचा वाटा ८६ टक्के तर निर्यातीचा वाटा १४ टक्के राहिला.4
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सुटे भाग विक्रीचाही नवा रेकॉर्ड

केवळ दुचाकी विक्रीतच नव्हे, तर सुट्या भागांच्या महसुलातही कंपनीने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. जुलै २०२६ मध्ये सुट्या भागांच्या विक्रीतून रु. १०२.९ कोटींचा महसूल मिळाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी अधिक आहे.

कंपनीचे काय म्हणणे आहे?

या ऐतिहासिक कामगिरीवर बोलताना सुझुकी मोटरसायकल इंडियाचे सेल्स अँड मार्केटिंग व्हाईस प्रेसिडेंट दीपक मुत्रेजा म्हणाले, “जुलै २०२६ हा सुझुकी मोटरसायकल इंडियासाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे. १.४२ लाख युनिट्सच्या विक्रमी विक्रीसह आमच्यावर ग्राहकांनी दाखवलेला विश्वास अधोरेखित होतो. खरेदीपासून ते विक्रीपश्चात सेवेपर्यंत ग्राहकांचा अनुभव अधिक उत्तम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही आमचे ग्राहक, डीलर भागीदार आणि पुरवठादारांचे मनापासून आभार मानतो.”

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ग्राहकांसाठी विशेष उपक्रम

जुलै महिन्यात कंपनीने ग्राहकांशी थेट जोडले जाण्यासाठी दोन प्रमुख उपक्रम राबवले,

१. जिप्सर पिट स्टॉप: प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता आणि बंगळुरू येथे रायडर्ससाठी जिप्सर सिरीजच्या टेस्ट राइड्स आयोजित करण्यात आल्या.

२. ॲक्सेस मायलेज कॉन्टेस्ट: हिसार येथे सुझुकी ॲक्सेस स्कुटरच्या इंधन कार्यक्षमतेची चाचणी घेण्यासाठी मायलेज स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

भारतातील प्रवास

फेब्रुवारी २००६ पासून सुझुकीची दुचाकी शाखा भारतामध्ये कार्यरत आहे. हरियाणामधील गुरुग्राम येथील उत्पादन प्रकल्पातून कंपनी १२५ सीसी स्कूटर्स, १५० सीसी व २५० सीसीच्या साध्या मोटरसायकली तसेच ‘बिग बाईक’ श्रेणीतील प्रीमियम गाड्यांची निर्मिती करते. सुझुकी ॲक्सेस १२५ ही कंपनीची भारतातील सर्वांत जास्त विकली जाणारी स्कूटर असून, काही काळापूर्वीच तिचे इलेक्ट्रिक व्हर्जनही बाजारात आणले गेले आहे.

Web Title: Suzuki motorcycle india highest monthly sales july 2026 auto news marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 09:08 PM

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