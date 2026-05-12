  Deputy Chief Minister Eknath Shinde To Provide Assistance For The Education Of The Victimized Girl

अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत

महिला दक्षता समितीसोबत अनौपचारिक महिला कोअर टीम तयार करावी, ज्यात महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल. यामुळे महिलांवरील अत्याचारांची माहिती तातडीने मिळू शकेल.

Updated On: May 12, 2026 | 01:36 PM
वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यातील जवन (पवना डॅम) येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात मंगळवारी (दि.५) मे रोजी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत विधान परिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लोणावळा येथे वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

बैठकीनंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, “पीडित मुलीचे शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार सर्व मदत केली जाईल. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तिला मिळवून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.” या बैठकीला, प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले, तहसीलदार विक्रम देशमुख, पोलीस उपअधीक्षक गजानन टोम्पे, पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजया म्हेत्रे, चाईल्ड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर नेहा ठाकूर, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी रोहिणी ढवळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

पोक्सो प्रकरणात पीडितेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्याचे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. “महिला दक्षता समितीसोबत अनौपचारिक महिला कोअर टीम तयार करावी, ज्यात महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल. यामुळे महिलांवरील अत्याचारांची माहिती तातडीने मिळू शकेल,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, या तालुक्यातील २५ हजार लाडक्या बहिणींना या टीममध्ये सामील करून त्यांना सुरक्षेच्या बाबतीत जबाबदारी देण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. भरोसा सेल आणि वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरने पीडित मुलीची भेट घेऊन तिच्या समुपदेशनाची व्यवस्था केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

योजनेचा लाभ पीडितेला द्यावा

याखेरीज, बालसंगोपन योजनेचा लाभ पीडितेला द्यावा. समुपदेशन MSW (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) पदवीधर महिलांकडून करावे. आरोग्य, शिक्षण आणि स्वावलंबनासाठी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात अशा सूचना अधिकाऱ्यांना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. डॉ. गोऱ्हे यांनी यापूर्वी विसापूर येथील घटना व रस्त्यातून मुलीला उचलून नेण्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल झाले असून लवकरच कोर्टात खटला उभा राहणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली, असे त्यांनी सांगितले.

नीलम गोऱ्हे बिनविरोध

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नुकतीच बिनविरोध निवड करण्यात आली. सोमवारी (दि.४) महाराष्ट्र विधानभवन येथे त्यांच्या निवडीचे अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

Published On: May 12, 2026 | 01:36 PM

