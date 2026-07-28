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वैभव आणि पूजाची जोडी पुन्हा झळकणार! ‘भेटली तू पुन्हा’ चा सिक्वल २०२७ मध्ये येणार; चाहत्यांना आनंद आवरेना

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

२०१७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'भेटली तू पुन्हा' या मराठी चित्रपटाच्या सिक्वेलची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. 'भेटली तू पुन्हा २'चे चित्रीकरण डिसेंबर २०२६ पासून सुरू होणार असून चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आता सिक्वेलमध्ये कथा कोणते नवे वळण घेणार, याबाबत रसिकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
  • सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी चित्रपटाबाबतची उत्सुकता व्यक्त केली आहे.
  • चित्रपट केवळ सिक्वेल नसेल, तर पहिल्या भागाची भावनिक पुढची पायरी असेल.”
२०१७ मध्ये प्रदर्शित झालेला आणि तरुणाईच्या पसंतीस उतरलेला ‘भेटली तू पुन्हा’ हा मराठी चित्रपट आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने निर्मात्यांनी ‘भेटली तू पुन्हा २’ची अधिकृत घोषणा केली असून, या बातमीमुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘लव्ह स्टोरीच्या पुढची स्टोरी’ अशी टॅगलाइन असलेल्या या चित्रपटाचे चित्रीकरण येत्या डिसेंबर महिन्यात सुरू होणार असून २०२७ मध्ये हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पहिल्या भागाला मिळालेल्या यशानंतर आता सिक्वेलमध्ये कथा कोणते नवे वळण घेणार, याबाबत रसिकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

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या चित्रपटातून पुन्हा एकदा Vaibhav Tatwawadi आणि Pooja Sawant ही लोकप्रिय जोडी एकत्र झळकणार आहे. पहिल्या भागातील दोघांची केमिस्ट्री, त्यांचा सहज अभिनय आणि भावनिक प्रेमकथेने प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. त्यामुळे सिक्वेलमध्येही हीच जोडी कायम ठेवण्याचा निर्णय निर्मात्यांनी घेतला आहे. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी चित्रपटाबाबतची उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

‘स्वरूप स्टुडिओज’च्या बॅनरखाली प्रभाकर परब, सचिन नारकर आणि विकास पवार या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. पहिल्या भागाचे दिग्दर्शक Chandrakant Kanse हेच सिक्वेलचेही दिग्दर्शन करणार आहेत. तर चित्रपटाचे लेखन आणि पटकथा संजय जमखंडी यांनी केली आहे. पहिल्या भागाचा भावनिक गाभा कायम ठेवत नव्या कथानकातून प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे निर्मिती संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे.

सिक्वेलबाबत बोलताना दिग्दर्शक चंद्रकांत कणसे यांनी सांगितले की, “‘भेटली तू पुन्हा’च्या पहिल्या भागाला हलकी-फुलकी प्रेमकथा, सुमधुर संगीत आणि कलाकारांच्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. त्या प्रेमामुळेच दुसरा भाग घेऊन येण्याचे धाडस आम्ही केले आहे. या वेळी कथानक अधिक परिपक्व असेल. पात्रांच्या आयुष्यात काळानुसार झालेले बदल, त्यांचे नाते आणि त्यातून निर्माण होणारे भावनिक संघर्ष प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ सिक्वेल नसेल, तर पहिल्या भागाची भावनिक पुढची पायरी असेल.”

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निर्मात्यांच्या मते, ‘भेटली तू पुन्हा २’मध्ये प्रेमकथेचा आत्मा कायम ठेवत नव्या पिढीशी जोडणारी कथा मांडण्यात येणार आहे. चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला डिसेंबरमध्ये सुरुवात होणार असून, त्यानंतर पोस्ट-प्रॉडक्शनची कामे पूर्ण करून २०२७ मध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या भागाप्रमाणेच या चित्रपटातील संगीतावरही विशेष भर दिला जाणार असून, लवकरच कलाकार आणि इतर तांत्रिक बाबींविषयी अधिकृत माहिती जाहीर केली जाणार आहे. ‘भेटली तू पुन्हा २’च्या घोषणेमुळे मराठी चित्रपटप्रेमींमध्ये नव्या प्रेमकथेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

Web Title: When will bhetali tu punha 2 movie be released

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:45 PM

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