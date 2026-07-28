देव आनंद यांचे चिरंजीव सुनील आनंद यांना देवाज्ञा! जिथे वडिलांनी प्राण सोडले, तिथेच प्राणज्योत माळवली

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सुनील आनंद यांच्या निधनाच्या वृत्ताला प्रसिद्ध लेखिका Anita Padda यांनी दुजोरा दिला. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, सोमवारी सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने सुनील यांचे निधन झाले. देव आनंद यांच्या निधनानंतर ते लंडनमध्ये स्थायिक झाले होते. अनिता पद्दा यांनी सुनील आनंद यांच्या आयुष्यावर A Convergence of Solitudes हे पुस्तकही लिहिले आहे.
सुनील आनंद यांनी अमेरिकेतील अमेरिकन युनिव्हर्सिटी, वॉशिंग्टन डीसी येथून बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचे शिक्षण घेतले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. १९८४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आनंद और आनंद या चित्रपटातून त्यांनी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत राखी, स्मिता पाटील आणि बिस्वजीत चॅटर्जी यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकले होते. मात्र, चित्रपटाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.
यानंतर सुनील आनंद यांनी कार थीफ, मैं तेरे लिए आणि मास्टर यांसारख्या चित्रपटांत भूमिका साकारल्या. तरीही त्यांना वडील देव आनंद यांच्यासारखी लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश मिळवता आले नाही. अभिनय कारकीर्द अपेक्षेप्रमाणे गाजली नसली तरी त्यांनी चित्रपटसृष्टीशी आपले नाते कायम ठेवले.
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२०११ मध्ये देव आनंद यांच्या निधनानंतर सुनील आनंद यांनी त्यांच्या ‘नवकेतन फिल्म्स’ या प्रॉडक्शन हाऊसची जबाबदारी स्वीकारली. आपल्या वडिलांचा वारसा जपण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या निधनामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीने आणखी एका व्यक्तिमत्त्वाला गमावले असून, चाहते आणि सिनेसृष्टीतील अनेक मान्यवरांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.