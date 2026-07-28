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IND vs SL: 4 दुर्दैवी खेळाडू! श्रीलंका सिरीजमधून थेट बाहेरचा रस्ता, एकाचा तर पदार्पणानंतरच पत्ता कट

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:22 PM IST
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सारांश

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरपूर धावा करून आणि बळी घेऊनही सरफराज खान, आकिब नबी, हर्ष दुबे आणि यश ठाकूर यांना श्रीलंका कसोटी मालिकेत संधी मिळाली नाही. पदार्पणानंतरही ठेवले बाहेर

4 खेळाडूंना मिळाली नाही संधी (फोटो सौजन्य - Instagram)

4 खेळाडूंना मिळाली नाही संधी (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • ४ खेळाडूंना सिलेक्टर्सने केले बाहेर 
  •  india vs sri lanka मालिकेतून कसे गेले बाहेर 
  • कसोटी मालिकेत कोणाला मिळणार नाही संधी 
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमधील गुणतालिकेचा विचार करता, श्रीलंकेविरुद्धची आगामी कसोटी मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मालिकेसाठी जेव्हा भारतीय संघाची घोषणा झाली, तेव्हा अनेक अनुभवी खेळाडू संघात परतले. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सारांश जैनलाही पहिल्यांदाच संघात स्थान मिळाले. मात्र, नेहमीप्रमाणेच काही दुर्दैवी खेळाडू होते, जे देशांतर्गत क्रिकेट आणि ‘इंडिया ए’ संघाच्या सामन्यांमध्ये कठोर परिश्रम करूनही निवड समितीला प्रभावित करू शकले नाहीत. चला, अशा चार दुर्दैवी खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊया, जे सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही या कसोटी मालिकेत स्थान मिळवू शकले नाहीत.

सरफराज खान

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये धावांचा डोंगर उभा करणारा सरफराज खान या यादीत अग्रस्थानी आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६० पेक्षा जास्त सरासरी असलेला हा मधल्या फळीतील फलंदाज सातत्याने दुर्लक्षित राहिला आहे. सरफराजने केवळ आपल्या तंदुरुस्तीवरच नव्हे, तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही आपल्या फलंदाजीत लक्षणीय सुधारणा केली आहे. फिरकीला अनुकूल असलेल्या श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाजांना प्रभावीपणे खेळण्याची त्याची क्षमता त्याला या दौऱ्यासाठी एक योग्य दावेदार बनवत होती, परंतु सध्याच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेअंतर्गत त्याला पुन्हा एकदा प्रतीक्षा करावी लागली आहे.

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आकिब नबी दार

जम्मू आणि काश्मीरच्या या वेगवान गोलंदाजाची कहाणी सर्वात दुःखद आहे. एकाच देशांतर्गत हंगामात ६० बळी घेणे हे एका गोलंदाजासाठी सोपे काम नाही, पण अशी उत्कृष्ट कामगिरी करूनही, निवड समितीने आकिब नबीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आपल्या भेदक गोलंदाजीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खळबळ माजवणाऱ्या आकिबला यावेळी संधी मिळेल अशी आशा होती, पण आता त्याला संघात स्थान मिळवण्यासाठी नव्या देशांतर्गत हंगामात पुन्हा स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.

हर्ष दुबे

डावखुरा फिरकी गोलंदाज हर्ष दुबेची यापूर्वी अफगाणिस्तान कसोटी संघासाठी निवड झाली होती, पण त्याच्याऐवजी मानव सुथारला पसंती देण्यात आली. जेव्हा त्याला एकदिवसीय मालिकेत संधी मिळाली, तेव्हा त्याने दोन सामन्यांत चार बळी घेऊन आपली छाप पाडली. श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्या, ज्या फिरकी गोलंदाजांना चांगली वळण आणि उसळी देतात, त्या पाहता हर्ष दुबे एक अत्यंत प्रभावी पर्याय ठरू शकला असता. आपल्या अनोख्या गोलंदाजी शैलीमुळे तो या मालिकेत संघासाठी एक मोठी संपत्ती ठरला असता, पण निवड समितीने त्याला यावेळी बाजूला ठेवले.

यश ठाकूर

२७ वर्षीय उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज यश ठाकूर हा देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात मेहनती आणि शिस्तप्रिय गोलंदाजांपैकी एक आहे. भारत ‘अ’ विरुद्ध श्रीलंका ‘अ’ मालिकेदरम्यान त्याने केवळ दोन सामन्यांत पाच बळी घेतले होते आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत पदार्पण करतानाही त्याने आपले कौशल्य दाखवले होते. जुन्या चेंडूतून रिव्हर्स स्विंग मिळवण्यात आणि तो हवेत स्विंग करण्यात यश पारंगत आहे. श्रीलंकेच्या खेळपट्टीवर, जिथे जुन्या चेंडूचा स्विंग अत्यंत महत्त्वाचा असतो, तिथे ठाकूर एक मोठा एक्स-फॅक्टर ठरू शकतो.

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Web Title: India vs sri lanka series 4 unlucky players dropped by selectors

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:22 PM

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