Pravin Tarde : ‘सगळ्यांचा हिशोब होणार’ इशारा मुळशीच्या नेत्यांना की प्रेक्षकांना? प्रवीण तरडेची रोखठोक पोस्ट

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काय आहे प्रवीण तरडे याची पोस्ट?
दिग्दर्शक व अभिनेते प्रवीण तरडे याने त्याच्या @pravinvitthaltarde या सोशल मीडिया हॅण्डलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने नमूद केले आहे की, “मुळशीमध्ये रिंगरोड आला… पण मागच्या ५ वर्षांत रोडच्या आजुबाजूला शेतजमीनी कोणी कोणी लाटल्या… सगळ्यांचा हिशोब होणार. मूळ मालक शेतकरीच!” तसेच कॅप्शनमध्ये “आता मोठ मोठे अंगावर येतील… पण पर्याय नाही शेवटी मुळशीकर आहे… बोलावं तर लागणारच…” असे नमूद केले आहे.
संमिश्र प्रतिक्रिया!
प्रवीण तरडे यांच्या ‘मुळशी पॅटर्न 2’ची चाहत्यांमध्ये आधीपासूनच जोरदार उत्सुकता आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची अनेकजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्यामुळे मुळशीशी संबंधित ही पोस्ट समोर येताच चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला. “ही पोस्ट म्हणजे ‘मुळशी पॅटर्न 2’चीच चाहूल आहे,” अशा आशयाच्या अनेक प्रतिक्रिया चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये दिल्या. तर काहींनी याच आशयावर ‘मुळशी पॅटर्न 2’ सिनेमा तयार करावा असे मत मांडले आहे.
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देऊळबंद 2!
प्रवीण तरडे याचा सिनेमा ‘देऊळबंद 2′ चित्रपटाने 100 कोटीचा टप्पा पार केला. संपूर्ण देशभरात प्रवीण तरडे आणि त्याच्या ‘देऊळबंद 2′ टीमचे कौतुक करण्यात आले होते. या दरम्यान, मुलाखतीत त्याने ‘मुळशी पॅटर्न 2′ सिनेमाविषयी चाहूलही दिली होती.