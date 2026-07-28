राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! पंतप्रधान मोदींना दिले बारामतीचे आमंत्रण; राजकीय वर्तुळात खळबळ

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील विद्या प्रतिष्ठानच्या नक्षत्र बागेत स्थापित केलेल्या गौतम बुद्धांच्या ९ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा कार्यक्रम २ ऑक्टोबर किंवा १६ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्याचे नियोजन आहे, मात्र अंतिम तारखेला अद्याप पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तरीही, कार्यक्रमाची तयारी सुरू झाली आहे.
विद्या प्रतिष्ठानच्या घुमटात गौतम बुद्धांच्या पुतळ्यासोबतच महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह १३ महान व्यक्तिमत्त्वांची चित्रे बसवण्यात येत आहेत. शरद पवार यांनी बांधकामाची पाहणी केली असून, पंतप्रधानांना वैयक्तिकरित्या निमंत्रण पत्र देण्यासाठी ते दिल्लीला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
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बारामतीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांमधील विलीनीकरणाची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली. दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना हे त्यांचे थेट उत्तर मानले जात आहे.
अलीकडच्या काळात शरद पवार यांची पंतप्रधान मोदींसोबतची भेट, पार्थ पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची त्यांच्यासोबतची भेट, तसेच दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासोबत घेतलेल्या भेटींमुळे विलीनीकरण आणि एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या चर्चांना जोर चढला आहे. आता, एकीकडे विलीनीकरणास स्पष्ट नकार आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांना बारामतीला बोलावण्याच्या पुढाकारामुळे ज्येष्ठ पवारांच्या राजकीय रणनीतीबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
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