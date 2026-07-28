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राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! पंतप्रधान मोदींना दिले बारामतीचे आमंत्रण; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

Sharad Pawar Invites PM Modi: शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. दुसरीकडे, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीला आमंत्रित करून एक नवीन खळबळ उडवून दिली आहे.

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! (Photo Credit- X)

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव!
  • पंतप्रधान मोदींना दिले बारामतीचे आमंत्रण
  • राजकीय वर्तुळात खळबळ
बारामती: राज्याच्या राजकारणात एकाच दिवशी घडलेल्या दोन घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय विश्लेषकांना धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) हे याचे सूत्रधार आहेत. पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या विलीनीकरणाची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली असली तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना बारामतीला आमंत्रित करून त्यांनी राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आणले आहे. विरोधी पक्ष पवार यांच्या या निर्णयाचा वेगवेगळा अर्थ लावत आहेत.

गौतम बुद्धांच्या ९ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील विद्या प्रतिष्ठानच्या नक्षत्र बागेत स्थापित केलेल्या गौतम बुद्धांच्या ९ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा कार्यक्रम २ ऑक्टोबर किंवा १६ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्याचे नियोजन आहे, मात्र अंतिम तारखेला अद्याप पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तरीही, कार्यक्रमाची तयारी सुरू झाली आहे.

या घुमटावर १३ महान व्यक्तिमत्त्वांची चित्रे

विद्या प्रतिष्ठानच्या घुमटात गौतम बुद्धांच्या पुतळ्यासोबतच महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह १३ महान व्यक्तिमत्त्वांची चित्रे बसवण्यात येत आहेत. शरद पवार यांनी बांधकामाची पाहणी केली असून, पंतप्रधानांना वैयक्तिकरित्या निमंत्रण पत्र देण्यासाठी ते दिल्लीला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.

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विलीनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम

बारामतीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांमधील विलीनीकरणाची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली. दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना हे त्यांचे थेट उत्तर मानले जात आहे.

भेटींमुळे चर्चांना जोर

अलीकडच्या काळात शरद पवार यांची पंतप्रधान मोदींसोबतची भेट, पार्थ पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची त्यांच्यासोबतची भेट, तसेच दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासोबत घेतलेल्या भेटींमुळे विलीनीकरण आणि एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या चर्चांना जोर चढला आहे. आता, एकीकडे विलीनीकरणास स्पष्ट नकार आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांना बारामतीला बोलावण्याच्या पुढाकारामुळे ज्येष्ठ पवारांच्या राजकीय रणनीतीबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

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Web Title: Sharad pawar invites pm modi to baramati stirs up a buzz in political circles

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:42 PM

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