Raja Shivaji सिनेमातील नवंकोरं गाणं आलं समोर! सई राणीसाहेबांच्या प्रेमाची झलक ‘फूल पारिजात’

Jio Studios आणि Mumbai Film Company निर्मित Raja Shivaji चित्रपटातील ‘फूल पारिजात’ हे भावपूर्ण गाणे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. चित्रपटासाठी कलाकारांनी घेतलेल्या मानधनाबाबतही मोठी चर्चा रंगली आहे.
Jio Studios आणि Mumbai Film Company निर्मित Raja Shivaji चित्रपटातील ‘फूल पारिजात’ हे भावपूर्ण गाणे नुकतेच रिलीज झाले असून प्रेक्षकांकडून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या गीतातून Chhatrapati Shivaji Maharaj आणि सईबाई यांच्या नात्यातील प्रेम, आदर आणि समर्पणाची भावना अतिशय सुंदरपणे उलगडण्यात आली आहे. महाराजांचा केवळ पराक्रमी योद्धा म्हणून नव्हे, तर संवेदनशील, प्रेमळ आणि भावनिक स्वभावही या गाण्यातून अनुभवायला मिळतो.
Ajay-Atul यांच्या सुरेल संगीताने सजलेले हे गीत शांत, भावपूर्ण आणि अभिजात शैलीत साकारण्यात आले आहे. Shreya Ghoshal हिने आपल्या मधुर आवाजात हे गाणे गायले असून गीतातील प्रत्येक सूर सईबाईंच्या मनातील प्रेमभावना अधिक प्रभावीपणे व्यक्त करतो. ‘फूल पारिजात’ या शीर्षकातून पारिजात फुलाचे रूपक वापरत सईबाईंच्या आयुष्यात महाराजांचे असलेले विशेष स्थान अधोरेखित करण्यात आले आहे.
जाहिरात
जाहिरात
स्वराज्य, संघर्ष आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे गीत चित्रपटात एक खास भावनिक क्षण निर्माण करते. सईबाईंच्या नजरेतून उलगडणारे महाराजांचे कोमल रूप प्रेक्षकांना अधिक जवळून अनुभवता येते. त्यामुळे हे गाणे केवळ प्रेमगीत न राहता एका पवित्र आणि आत्मीय नात्याची भावनिक अभिव्यक्ती ठरते.
Riteish Deshmukh दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट १ मे २०२६ रोजी मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. ज्योती देशपांडे आणि Genelia Deshmukh निर्मित या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून सध्या चित्रपट आणि त्यातील गाण्यांची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
Raja Shivaji चित्रपटासाठी कलाकारांनी किती मानधन घेतलं
Raja Shivaji चित्रपटासाठी कलाकारांनी किती मानधन घेतलं, याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र अभिनेता आणि दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांनी मोठा खुलासा करत सांगितले की, चित्रपटातील अनेक बड्या कलाकारांनी कोणतेही मानधन न घेता काम केले. Salman Khan, Abhishek Bachchan, Vidya Balan यांसारख्या कलाकारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रती असलेल्या आदरातून चित्रपटात काम केल्याचे त्यांनी सांगितले. रितेशने “ही माझ्या 23 वर्षांच्या कारकिर्दीची कमाई आहे,” असे भावनिक वक्तव्यही केले.
Web Title: A brand new song phul parijat from the movie raja shivaji has been unveiled