मनोरंजनाची फुल ऑन मेजवानी, ‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय!’चा शतकी टप्पा

मराठी रंगभूमीवर सध्या अनेक नाटकांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात ‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय!’ या नाटकानेही कमी वेळात मोठं यश मिळवलं आहे. या नाटकाने आता १०० प्रयोग पूर्ण करून महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.चंद्रकांत कुलकर्णी प्रस्तुत आणि ‘जिगीषा’ निर्मित या नाटकाचे लेखन व दिग्दर्शन विनोद रत्ना यांनी केले आहे. प्रेक्षकांना हसवणारे आणि मनोरंजन करणारे हे नाटक खूप लोकप्रिय झाले आहे.या नाटकाचा शतकी (१००वा) प्रयोग अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या वेळी अशोक सराफ, निवेदिता सराफ, सचिन पिळगांवकर, सुप्रिया पिळगांवकर, आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बादेकर यांसारखे अनेक कलाकार उपस्थित होते आणि त्यांनी नाटकाच्या टीमला शुभेच्छा दिल्या.एकूणच, प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे या नाटकाची यशस्वी वाटचाल पुढेही अशीच सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘या नाटकाचा शतक महोत्सवी प्रयोग एवढ्या उत्साहात साजरा होताना पाहणे, हा खरोखरच आनंददायी आणि अभिमानास्पद क्षण आहे, असे गौरवोद्गार ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी काढले. ‘परफेक्ट अभिनय, दिग्दर्शन आणि कास्टिंग’ या शब्दांत अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी नाटकाचे मनापासून कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या. मनोरंजन क्षेत्राला सुवर्णकाळ देणाऱ्या मान्यवरांच्या हस्ते अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर आशीर्वाद लाभणे, ही नाटकातील तरुण कलाकारांसाठी खरोखरच भाग्याची गोष्ट असल्याची भावना अभिनेते आदेश बांदेकर यांनी व्यक्त केली.
प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या या नाटकाची खासियत म्हणजे त्याची समकालीन आणि तरुण पिढीशी थेट जोडणारी कथा. आजच्या जेन-जी पिढीच्या भावना, विचार आणि वास्तव यांना हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीत मांडत हे नाटक रसिकांना आपलेसे वाटते. श्रीपाद पद्माकर आणि दिलीप जाधव या नाटकाचे निर्माते आहेत.
श्रेयस जोशी, वैभव रंधवे आणि समृद्धी कुलकर्णी या नवोदित कलाकारांनी या नाटकात प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत. व्यावसायिक रंगभूमीवर पदार्पण करताना त्यांच्यासाठी हा अनुभव स्वप्नपूर्तीसारखा ठरत आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक कलाकाराने आपल्या वयाशी आणि पिढीशी सुसंगत अशी भूमिका साकारल्यामुळे नाटक अधिक नैसर्गिक आणि प्रेक्षकांच्या अनुभवाशी जोडणारे ठरते. या नाटकामुळे प्रेक्षकांशी एक वेगळं नातं निर्माण झालं आहे. प्रत्येक प्रयोगात मिळणाऱ्या टाळ्या आणि हशा हेच आमचं खरं यश आहे. अशी भावना कलाकारांनी व्यक्त केली.
उत्कृष्ट लेखन, नेमकं दिग्दर्शन आणि नवोदित कलाकारांच्या दमदार अभिनयामुळे ‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय!’ हे नाटक सध्या रंगभूमीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता, येत्या काळातही हे नाटक त्यांचं असंच भरभरून मनोरंजन करत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नाटकाचे लेखक-दिग्दर्शक विनोद रत्ना यांनी सांगितलं, “‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय!’ हे नाटक करताना आमचा एकच उद्देश होता—आजच्या तरुण पिढीचं वास्तव हलक्याफुलक्या पद्धतीने मांडणं. प्रेक्षकांनी इतक्या कमी वेळात या नाटकावर जे प्रेम केलं, ते आमच्यासाठी खूप मोठं यश आहे. शंभरावा प्रयोग हा केवळ एक टप्पा नसून, पुढच्या वाटचालीसाठी नवी ऊर्जा देणारी सुरुवात आहे.”