सावित्री–जोतीरावांच्या विवाहाचा भावनिक क्षण; ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या सेटवर सावित्रीबाईंच्या वंशजांचा सन्मान

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करत आहे. मालिकेतील प्रत्येक टप्पा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतोय, आणि आता या मालिकेत सावित्री आणि जोतीराव विवाहबंधनात अडकतानाचा अत्यंत खास आणि ऐतिहासिक क्षण पाहायला मिळणार आहे.हा विवाहसोहळा केवळ मालिकेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक भावनिक आणि प्रेरणादायी अनुभव ठरणार आहे. प्रेक्षकांना या दृश्यातून ऐतिहासिक विवाहप्रथा आणि संस्कृतीची झलक अनुभवायला मिळणार आहे.
विवाहसोहळ्याच्या या खास दिवशी सावित्रीबाईंचे सहाव्या पिढीतील वंशज नेवसे पाटील कुटुंबियांची उपस्थिती विशेष आकर्षण ठरली. मालिकेतील विवाहसोहळ्याचे चित्रीकरण पाहताना नेवसे पाटील कुटुंबिय भारावून गेले. मालिकेने सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जीवनप्रवासाला दिलेला सन्मान, बारकावे आणि प्रामाणिक मांडणी पाहून त्यांनी संपूर्ण टीमचं मनापासून कौतुक केले. या प्रसंगी नेवसे पाटील यांनी छोट्या सावित्रीसाठी खास माहेरची साडी भेट म्हणून दिली, हा क्षण उपस्थित सर्वांना भावूक करुन गेला. ही केवळ भेट नसून, सावित्रीबाईंच्या परंपरेचा, संस्कारांचा आणि इतिहासाचा सन्मान असल्याची भावना नेवसे पाटील कुटुंबाने व्यक्त केली.
‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या माध्यमातून समाजाला दिशा देणाऱ्या महापुरुषांच्या जीवनकथेला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहे. छोट्या सावित्री आणि जोतीराव यांचा हा विवाहसोहळा प्रेक्षकांच्या मनात दीर्घकाळ स्मरणात राहणारा ठरणार असून, आगामी भागांबद्दल उत्सुकता आणखी वाढवणारा आहे.
