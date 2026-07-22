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आजीच्या स्वरांचा वारसा नातीने जपला! प्रियांका बर्वे घेऊन आली विदुषी मालती पांडे बर्वे यांची अप्रकाशित रचना ‘विठ्ठलाचे भेटी’

Updated On: Jul 22, 2026 | 11:27 AM IST
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सारांश

आषाढी वारीनिमित्त गायिका प्रियांका बर्वे ने 'विठाई' प्रकल्पातील पहिले भक्तिगीत 'विठ्ठलाचे भेटी' प्रदर्शित केले आहे. विदुषी मालती पांडे बर्वे यांची अप्रकाशित रचना प्रथमच रसिकांसमोर आली असून, हा प्रकल्प त्यांच्या संगीतवारशाला वाहिलेली भावपूर्ण आदरांजली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

आषाढी वारीच्या पावन निमित्ताने गायिका प्रियांका बर्वेने रसिकांसाठी एक खास संगीत भेट आणली आहे. ‘विठाई’ या तीन भक्तिगीतांच्या संगीतप्रकल्पातील पहिले गीत ‘विठ्ठलाचे भेटी’ प्रदर्शित झाले असून, विशेष म्हणजे ही दिवंगत विदुषी मालती पांडे बर्वे यांची अप्रकाशित मूळ रचना प्रथमच अधिकृतपणे रसिकांसमोर आली आहे.

प्रियांका बर्वे हिच्यासाठी हा प्रकल्प केवळ एका नव्या गाण्याचे प्रकाशन नाही, तर आपल्या आजीच्या संगीतवारशाला आदरांजली वाहण्याचा भावनिक क्षण आहे. त्या अवघ्या चार वर्षांच्या असताना गुरुपौर्णिमेच्या कार्यक्रमात आजींसोबत पहिल्यांदा रंगमंचावर गायल्या होत्या. पुढे मालती पांडे बर्वे यांच्याकडून मिळालेले संगीताचे संस्कारच त्यांच्या संगीतप्रवासाचा मजबूत पाया ठरले.

याबाबत बोलताना प्रियांका म्हणाली, “माझ्यासाठी आजी फक्त एक उत्तम गायिका नव्हती, तर त्या माझ्या पहिल्या गुरू होत्या. मी सात वर्षांची असतानाच त्यांचं निधन झालं. मात्र पहाटेच्या रियाजाचे स्वर, घरी येणारे शिष्य आणि संगीताने भारलेलं वातावरण आजही तितकंच जिवंत आहे. आज त्यांच्या मूळ रचनेला रसिकांपर्यंत पोहोचवणं ही माझ्यासाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी आहे.”

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‘विठाई’ या प्रकल्पाची निर्मिती प्रियांका बर्वे आणि तिचे पती, निर्माता व संगीत संयोजक सारंग कुलकर्णी यांनी ‘द प्रियारंग प्रोजेक्ट’ अंतर्गत केली आहे. या रचनेबाबत बोलताना सारंग म्हणाले, “या रचनांना आधुनिक करण्याचा आमचा प्रयत्न नव्हता. मूळ रचनेचा आत्मा आणि भाव कायम ठेवत ती आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं हेच आमचं उद्दिष्ट होतं.”


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‘विठ्ठलाचे भेटी’ या गीताला कवी सुधांशू यांचे शब्द लाभले असून, ही विदुषी मालती पांडे बर्वे यांची मूळ रचना आहे. संगीत संयोजन सारंग कुलकर्णी यांनी केले असून, अभय ओक यांच्या बासरीसह तबला, पखवाज, तालवाद्य आणि समूहगायनाचा सुरेल संगम या गीताला भक्तिरसाची वेगळी उंची देतो.

१४ जुलै २०२६ रोजी यूट्यूबवर प्रदर्शित झालेलं ‘विठ्ठलाचे भेटी’ हे ‘विठाई’ प्रकल्पातील पहिले गीत असून, उर्वरित दोन भक्तिगीतेही लवकरच रसिकांच्या भेटीला येणार आहेत. पारंपरिक भक्तिसंगीताचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न संगीतप्रेमींसाठी निश्चितच खास ठरणार आहे.

Web Title: Priyanka barves special musical tribute on ashadhi wari honours grandmother malati pande barve through viththalache bheti

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Published On: Jul 22, 2026 | 11:26 AM

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