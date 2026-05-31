Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Suryavanshi Wins Orange Cap Creates New History As Soon As Gill And Sudharsan Are Dismissed

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

Updated On: May 31, 2026 | 08:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

गुजरात टायटन्सचे स्टार फलंदाज शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन हे पूर्णपणे अपयशी ठरले. या सामन्यात केवळ 8 चेंडूंचा सामना करताना शुभमन गिलला 10 धावांचीच खेळी करता आली, तर सुदर्शनलाही अवघ्या 12 धावाच करता आल्या. या दोन्ही खेळाडूंच्या अपयशामुळे, वैभव सूर्यवंशीने इतिहासात आपले नाव कोरले आहे.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली 'ऑरेंज कॅप' (Photo Credit- X)

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली 'ऑरेंज कॅप' (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’
  • गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास
Vaibhav Sooryavanshi wins the Orange Cap: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये (RCB vs GT) आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. गुजरात टायटन्सने सुरुवात चांगली केली. मात्र आरसीबीला सलामीची जोडी फोडण्यात यश आले आहे. अंतिम सामन्यात, गुजरात टायटन्सचे स्टार फलंदाज शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन हे पूर्णपणे अपयशी ठरले. या सामन्यात केवळ 8 चेंडूंचा सामना करताना शुभमन गिलला 10 धावांचीच खेळी करता आली, तर सुदर्शनलाही अवघ्या 12 धावाच करता आल्या. या दोन्ही खेळाडूंच्या अपयशामुळे, वैभव सूर्यवंशीने इतिहासात आपले नाव कोरले आहे; या हंगामात स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून तो समोर आला आहे. परिणामी, त्याने ‘ऑरेंज कॅप’वरही आपले नाव कोरले आहे. या दोघांव्यतिरिक्त, अंतिम सामन्यात सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही फलंदाजाचे नाव आता ‘ऑरेंज कॅप’च्या शर्यतीत उरलेले नाही.

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

ऑरेंज कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू

अहमदाबाद येथे अंतिम सामन्यापूर्वी, ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत वैभव सूर्यवंशी अगदी अव्वल स्थानी होता; तरीही, शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांच्याकडे त्याला मागे टाकण्याची संधी अजूनही उपलब्ध होती. या दोन्ही खेळाडूंना कमी धावसंख्येवर बाद होताच, ऑरेंज कॅपवर वैभवचा दावा पक्का झाला. या अंतिम सामन्यात खेळणारा विराट कोहली सध्या वैभवपेक्षा 176 धावांनी मागे आहे. ही परिस्थिती पाहता, तो वैभवला मागे टाकू शकेल याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. या हंगामात 15 सामन्यांमध्ये विराटच्या नावावर 500 धावा जमा आहेत, ज्या त्याने 50 च्या सरासरीने केल्या आहेत. अशा प्रकारे, आयपीएलच्या इतिहासात ऑरेंज कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू वैभव ठरला आहे.

आयपीएल 206 मध्ये वैभवच्या बॅटची धडाकेबाज कामगिरी

2026 ची आयपीएल ही वैभव सूर्यवंशीसाठी या स्पर्धेतील केवळ दुसरीच हंगामा होती. अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात त्याने या हंगामात फलंदाजीची एक सनसनाटी कामगिरी करून दाखवली. राजस्थान संघाकडून खेळताना, त्याने 16 सामन्यांमध्ये एकूण 776 धावा कुटल्या. या संपूर्ण प्रवासात, त्याने 48.50 ची सरासरी राखली, तर त्याचा स्ट्राईक रेट 237.31 इतका प्रभावी राहिला. या यादीत शुभमन गिल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; गिलने या हंगामात आपल्या संघासाठी खेळलेल्या 16 सामन्यांमध्ये 732 धावा केल्या, तर सुदर्शनने 722 धावांसह तिसरे स्थान पटकावले.

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Web Title: Vaibhav suryavanshi wins orange cap creates new history as soon as gill and sudharsan are dismissed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 08:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड
1

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय
2

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास
3

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास

पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स
4

पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

Pune Toxic Liquor Case: पुण्यातील उत्पादन शुल्क कार्यालयाला टाळे लावण्याचा युवक कॉंग्रेसचा प्रयत्न!

May 31, 2026 | 08:48 PM
Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

May 31, 2026 | 08:47 PM
Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

May 31, 2026 | 08:39 PM
Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

May 31, 2026 | 08:39 PM
तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या

तुमच्या कारची नेव्हिगेशन सिस्टम कशी काम करते? जाणून घ्या

May 31, 2026 | 08:34 PM
मुंबई होणार ‘ड्रग्ज मुक्त’! सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; Mangal Prabhat Lodha यांच्याकडे असणार ‘ही’ जबाबदारी

मुंबई होणार ‘ड्रग्ज मुक्त’! सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; Mangal Prabhat Lodha यांच्याकडे असणार ‘ही’ जबाबदारी

May 31, 2026 | 08:32 PM
India A Squad: भारत-अ संघाला मोठा झटका! रियान पराग दुखापतीमुळे त्रिकोणी मालिकेतून बाहेर; ‘या’ स्टार खेळाडूकडे उपकर्णधारपद

India A Squad: भारत-अ संघाला मोठा झटका! रियान पराग दुखापतीमुळे त्रिकोणी मालिकेतून बाहेर; ‘या’ स्टार खेळाडूकडे उपकर्णधारपद

May 31, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM