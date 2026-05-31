Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जिंकली ‘ऑरेंज कॅप’; गिल आणि सुदर्शन बाद होताच रचला नवा इतिहास

🔸With Shubman Gill and Sai Sudharsan falling early in the final, 🔸The Orange Cap is locked in for 15-year-old superstar Vaibhav Sooryavanshi 🔥#RCBvsGT | #IPLFinal
GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड
अहमदाबाद येथे अंतिम सामन्यापूर्वी, ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत वैभव सूर्यवंशी अगदी अव्वल स्थानी होता; तरीही, शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांच्याकडे त्याला मागे टाकण्याची संधी अजूनही उपलब्ध होती. या दोन्ही खेळाडूंना कमी धावसंख्येवर बाद होताच, ऑरेंज कॅपवर वैभवचा दावा पक्का झाला. या अंतिम सामन्यात खेळणारा विराट कोहली सध्या वैभवपेक्षा 176 धावांनी मागे आहे. ही परिस्थिती पाहता, तो वैभवला मागे टाकू शकेल याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. या हंगामात 15 सामन्यांमध्ये विराटच्या नावावर 500 धावा जमा आहेत, ज्या त्याने 50 च्या सरासरीने केल्या आहेत. अशा प्रकारे, आयपीएलच्या इतिहासात ऑरेंज कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू वैभव ठरला आहे.
2026 ची आयपीएल ही वैभव सूर्यवंशीसाठी या स्पर्धेतील केवळ दुसरीच हंगामा होती. अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात त्याने या हंगामात फलंदाजीची एक सनसनाटी कामगिरी करून दाखवली. राजस्थान संघाकडून खेळताना, त्याने 16 सामन्यांमध्ये एकूण 776 धावा कुटल्या. या संपूर्ण प्रवासात, त्याने 48.50 ची सरासरी राखली, तर त्याचा स्ट्राईक रेट 237.31 इतका प्रभावी राहिला. या यादीत शुभमन गिल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; गिलने या हंगामात आपल्या संघासाठी खेळलेल्या 16 सामन्यांमध्ये 732 धावा केल्या, तर सुदर्शनने 722 धावांसह तिसरे स्थान पटकावले.
