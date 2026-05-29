Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Navy Btech Cadet Entry Application Start Eligibility Details

Indian Navy : नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

Updated On: May 29, 2026 | 02:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय नौसेनेत बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्ज प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांना पात्रता, वयोमर्यादा, शैक्षणिक निकष आणि अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून संरक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.

नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नौदलात अधिकारी होण्याची संधी!
  • बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात
  • पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या
Indian Navy Recruitment : भारतीय नौदलात नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारतीय नौदल जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या १०+२ (बी.टेक) कॅडेट प्रवेशासाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागण्यात येत आहे. भारतीय नौदलातील मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदांसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले उमेदवार आज, २९ मे पासून अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १८ जून २०२६ आहे.

भरतीचा तपशील

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, एकूण ६० जागा भरल्या जातील, ज्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगसाठी ३० आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगसाठी ३० जागा राखीव असतील.

Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

कोण अर्ज करू शकतो?

या भरतीसाठी अविवाहित महिला आणि पुरुष उमेदवार अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी 12वी (Physics, Chemistry, Mathematics) मध्ये किमान 70% गुण मिळवलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच इंग्रजी विषयात (10वी किंवा 12वी) किमान 50% गुण आवश्यक आहेत. उमेदवारांनी JEE Main 2026 परीक्षा दिलेली असणे आणि वैध CRL रँक असणे बंधनकारक आहे.

जानेवारी 2027 कोर्ससाठी जन्मतारीख साधारणपणे 2 जुलै 2007 ते 1 जानेवारी 2010 दरम्यान असावी. यावेळी एकूण 60 जागा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन शाखांसाठी प्रत्येकी 30 जागा आहेत. महिलांसाठी मर्यादित जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या भरतीसाठी स्वतंत्र लेखी परीक्षा घेतली जात नाही. उमेदवारांची निवड JEE Main रँकच्या आधारे शॉर्टलिस्टिंग, त्यानंतर SSB मुलाखत आणि वैद्यकीय तपासणीद्वारे केली जाईल. अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना Indian Naval Academy येथे चार वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाईल

अर्ज कसा करावा

भारतीय नौदलाच्या १०+२ (बी.टेक) कॅडेट प्रवेश जानेवारी २०२७ साठी अर्ज आजपासून सुरू झाले आहेत. उमेदवार येथे दिलेल्या पायऱ्यांचे अनुसरण करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

अर्ज करण्यासाठी, सर्वप्रथम www.joinindiannavy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

वेबसाइटच्या होमपेजवरील ‘ऑनलाइन ई-अप्लिकेशन’ लिंकवर क्लिक करा.

तुमच्या इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या गुणपत्रिकेत दिलेल्या माहितीच्या आधारे अर्ज भरण्यासाठी या लिंकचे अनुसरण करा.

आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती JPG/TIFF फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.

शेवटी, अर्ज पूर्ण भरल्यानंतर त्याची प्रिंटआउट घ्या.

१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

निवड प्रक्रिया कशी पार पडेल?

शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना एसएसबी (SSB) मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. एसएसबी मुलाखत आणि वैद्यकीय चाचणीच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल.

Web Title: Indian navy btech cadet entry application start eligibility details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उष्णतेचा हाहाकार! शाळा १५ ऐवजी २६ जूनपासून सुरू करा; प्राथमिक शिक्षक समितीची शिक्षणमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी
1

उष्णतेचा हाहाकार! शाळा १५ ऐवजी २६ जूनपासून सुरू करा; प्राथमिक शिक्षक समितीची शिक्षणमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा
2

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

मुंबई विद्यापीठात पाली आणि बौद्ध अध्ययन अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू; ‘पीएम-उषा’ योजनेअंतर्गत नवे कोर्सेस
3

मुंबई विद्यापीठात पाली आणि बौद्ध अध्ययन अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू; ‘पीएम-उषा’ योजनेअंतर्गत नवे कोर्सेस

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व
4

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
7500mAh बॅटरी अन् 16GB पर्यंत रॅम… REDMAGIC च्या नव्या गेमिंग स्मार्टफोनने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, जाणून घ्या किंमत

7500mAh बॅटरी अन् 16GB पर्यंत रॅम… REDMAGIC च्या नव्या गेमिंग स्मार्टफोनने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, जाणून घ्या किंमत

May 29, 2026 | 02:51 PM
Indian Navy : नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

Indian Navy : नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

May 29, 2026 | 02:51 PM
होम्बळे फिल्म्सची मराठीत दमदार एंट्री! ‘येतो का नाय’ या पहिल्या हिप-हॉप म्युझिकल फिल्मची घोषणा

होम्बळे फिल्म्सची मराठीत दमदार एंट्री! ‘येतो का नाय’ या पहिल्या हिप-हॉप म्युझिकल फिल्मची घोषणा

May 29, 2026 | 02:47 PM
नॉर्मल पेट्रोल कि पावर पेट्रोल? कोण वाचवणार जास्त पैसे? सोप्या शब्दात घ्या समजून

नॉर्मल पेट्रोल कि पावर पेट्रोल? कोण वाचवणार जास्त पैसे? सोप्या शब्दात घ्या समजून

May 29, 2026 | 02:42 PM
Panchak 2026: पंचक काळात मृत्यू होणे का मानले जाते अशुभ, गरुड पुराणात सांगितल्या या गोष्टी

Panchak 2026: पंचक काळात मृत्यू होणे का मानले जाते अशुभ, गरुड पुराणात सांगितल्या या गोष्टी

May 29, 2026 | 02:40 PM
Matheran News: पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

Matheran News: पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

May 29, 2026 | 02:31 PM
पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !

पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !

May 29, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM