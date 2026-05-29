Indian Navy : नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, एकूण ६० जागा भरल्या जातील, ज्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगसाठी ३० आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगसाठी ३० जागा राखीव असतील.
कोण अर्ज करू शकतो?
या भरतीसाठी अविवाहित महिला आणि पुरुष उमेदवार अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी 12वी (Physics, Chemistry, Mathematics) मध्ये किमान 70% गुण मिळवलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच इंग्रजी विषयात (10वी किंवा 12वी) किमान 50% गुण आवश्यक आहेत. उमेदवारांनी JEE Main 2026 परीक्षा दिलेली असणे आणि वैध CRL रँक असणे बंधनकारक आहे.
जानेवारी 2027 कोर्ससाठी जन्मतारीख साधारणपणे 2 जुलै 2007 ते 1 जानेवारी 2010 दरम्यान असावी. यावेळी एकूण 60 जागा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन शाखांसाठी प्रत्येकी 30 जागा आहेत. महिलांसाठी मर्यादित जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या भरतीसाठी स्वतंत्र लेखी परीक्षा घेतली जात नाही. उमेदवारांची निवड JEE Main रँकच्या आधारे शॉर्टलिस्टिंग, त्यानंतर SSB मुलाखत आणि वैद्यकीय तपासणीद्वारे केली जाईल. अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना Indian Naval Academy येथे चार वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाईल
भारतीय नौदलाच्या १०+२ (बी.टेक) कॅडेट प्रवेश जानेवारी २०२७ साठी अर्ज आजपासून सुरू झाले आहेत. उमेदवार येथे दिलेल्या पायऱ्यांचे अनुसरण करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
अर्ज करण्यासाठी, सर्वप्रथम www.joinindiannavy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
वेबसाइटच्या होमपेजवरील ‘ऑनलाइन ई-अप्लिकेशन’ लिंकवर क्लिक करा.
तुमच्या इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या गुणपत्रिकेत दिलेल्या माहितीच्या आधारे अर्ज भरण्यासाठी या लिंकचे अनुसरण करा.
आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती JPG/TIFF फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.
शेवटी, अर्ज पूर्ण भरल्यानंतर त्याची प्रिंटआउट घ्या.
शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना एसएसबी (SSB) मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. एसएसबी मुलाखत आणि वैद्यकीय चाचणीच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल.