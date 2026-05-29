नॉर्मल पेट्रोल कि पावर पेट्रोल? कोण वाचवणार जास्त पैसे? सोप्या शब्दात घ्या समजून

पेट्रोल पंपावर नेहमी लोकांना तुम्ही नॉर्मल पेट्रोल आणि पावर पेट्रोलबद्दल बोलताना, आणि त्यातील एक निवडताना पाहिलं असेल. बरेच लोक जास्त काही न विचार करता स्वस्त म्हणून नॉर्मल पेट्रोल भरवतात, तर काही लोक चांगल्या मायलेजसाठी आणि इंजिनाच्या परफॉर्मेंससाठी महागातलं पावर पेट्रोल भरवतात. पण प्रश्न हाच आहे कि पावर पेट्रोल खरोखरच एवढं फायदेशीर असतं का, कि हा फक्त जाहिरातीचा भाग आहे.
पाहायला गेलं तर दोन्ही इंधनांमध्ये काही बाबींमध्ये अंतर तर आहेच. पावर पेट्रोलमध्ये सहसा ऑक्टेन रेटिंग आणि काही एडीटीव मिसळलेले असतात, जे इंजिनाच्या चांगल्या परफॉर्मेंससाठी मदत करतात. तरीही प्रत्येक कारमध्ये याचा समान फायदा मिळेल हे सांगत येत नाही. यामुळेच तज्ञांचा सल्ला असा असतो कि, कारची आवश्यकता आणि इंजिनाच्या हिशोबानेचं आपल्या गाडीसाठी योग्य इंधनाची निवड करावी. याबाबतची चुकीची माहिती असल्यामुळे बरेच लोक व्यर्थ पैसे खर्च करतात.
पावर पेट्रोलमध्ये काय असतं असं विशेष?
पावर पेट्रोलला हाय ऑक्टेन इंधन असंही म्हणलं जातं. याच्यामध्ये जे एडिटिव्स मिसळलेले असतात, जे इंजिन साफ करण्यासाठी आणि नॉकिंग कमी करण्यासाठी मदत करतात. विशेषकरून टर्बो इंजन आणि हाय परफॉर्मेंस कारमध्ये याचा चांगला फायदा होतो. काही कारमध्ये पेट्रोलने इंजिन फारच चांगले चालते तर काहीमध्ये अगदी हलका थोडा फरक पडतो.
खूप लोकांना वाटतं कि पावर पेट्रोल टाकलं कि अचानक मायलेज वाढेल, पण असं प्रत्येक कारमध्ये होणं शक्य नसतं. जर कंपनीने नॉर्मल पेट्रोल वापरण्यासाठी सांगितलेलं असेल, तर तोच पर्याय वापरणं योग्य ठरेल. हेच कारण आहे कि प्रत्येक वाहनासाठी पावर पेट्रोल आवश्यक समजलं जात नाही.