70 हजार ग्राहकांना मोठा झटका! दमदार फिचर्स असलेली ‘Ultraviolette Tesseract’ ची प्रतीक्षा वाढली; आता 2027 मध्ये होणार ग्रँड एन्ट्री

Updated On: May 29, 2026 | 02:55 PM IST
सारांश

अल्ट्राव्हायोलेटच्या भविष्यवेधी इलेक्ट्रिक स्कूटर, टेसेरॅक्टची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्यांना कदाचित आणखी वाट पाहावी लागेल. कंपनीने या बहुप्रतिक्षित इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या लॉन्चची तारीख पुढे ढकलली आहे.

ultraviolette tesseract electric scooter launch delayed january 2027 100v specs price

Ultraviolette Tesseract प्रतीक्षा मोठी झाली, आता ही सुपर स्टायलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर २०२७ मध्ये लॉन्च होणार आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • लॉन्चिंग पुढे ढकलले
  • नवीन १००V तंत्रज्ञान
  • ७० हजारहून अधिक बुकिंग

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत प्रीमियम आणि हाय-परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘अल्ट्राव्हायोलेट ऑटोमोटिव्ह’ (Ultraviolette Automotive) कंपनीकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. कंपनीची अत्यंत लोकप्रिय आणि बहुप्रतिक्षित मॅक्सी-स्टाईल इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘अल्ट्राव्हायोलेट टेसेरॅक्ट’ (Ultraviolette Tesseract) ची वाट पाहणाऱ्या हजारो ग्राहकांना आता आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण, कंपनीने या स्कूटरची लॉन्चिंग डेट अधिकृतपणे पुढे ढकलली आहे. पूर्वी ही स्कूटर २०२६ च्या मध्यात भारतीय रस्त्यांवर धावण्यासाठी सज्ज होणार होती, परंतु आता तिचे लॉन्चिंग जानेवारी २०२७ मध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लॉन्चिंग पुढे ढकलण्याचे मुख्य कारण काय?

ईव्ही शौकिनांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, इतकी लोकप्रिय स्कूटर असूनही कंपनीने लॉन्चिंग का लांबणीवर टाकले? यावर कंपनीने अतिशय तांत्रिक आणि ग्राहकांच्या फायद्याचे कारण दिले आहे. अल्ट्राव्हायोलेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नारायण सुब्रमण्यम यांच्या मते, कंपनीला बाजारात फक्त एक स्टायलिश दिसणारी स्कूटर आणायची नाही, तर ग्राहकांना एक शक्तिशाली आणि कधीही न पाहिलेले हाय-परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक मशीन द्यायचे आहे. सुरुवातीला या स्कूटरसाठी जे प्लॅटफॉर्म ठरवले होते, त्यामध्ये आता मोठे बदल केले जात आहेत. ही स्कूटर आता पूर्णपणे नवीन आणि प्रगत १००-व्होल्ट (100V) आर्किटेक्चरवर विकसित केली जात आहे, ज्यामुळे तिची कामगिरी अमूलाग्र बदलेल.

१००-व्होल्ट (100V) तंत्रज्ञानाचा काय होणार फायदा?

कंपनीचे चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर (CTO) नीरज राजमोहन यांनी स्पष्ट केले की, नवीन 100V प्लॅटफॉर्ममुळे स्कूटरची शक्ती आणि कार्यक्षमता थेट पुढील स्तरावर (Next Level) पोहोचणार आहे. या हाय-व्होल्ट आर्किटेक्चरमुळे स्कूटरला जड वजन वाहून नेणे अत्यंत सोपे होईल. त्याचसोबत गाडीचा पिकअप म्हणजेच प्रवेग (Acceleration) कमालीचा वेगवान होईल आणि बॅटरीच्या थर्मल मॅनेजमेंटमध्ये (उष्णता नियंत्रण) कमालीची सुधारणा होईल. हे तंत्रज्ञान स्कूटरला जास्त गरम न होता सतत उच्च वेगाने धावण्यास मदत करेल, जे भारतीय हवामानासाठी अत्यंत पूरक ठरणार आहे.

किंमत आणि परफॉर्मन्सचे गणित: या इलेक्ट्रिक स्कूटरची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.४५ लाख असण्याचा अंदाज आहे. इतक्या स्पर्धात्मक किमतीत कंपनी तब्बल २६१ किलोमीटरची सिंगल-चार्ज रेंज आणि १२५ किमी/तास इतका तुफानी टॉप स्पीड देण्याचा दावा करत आहे.

७०,००० हून अधिक बुकिंग्जसह बाजारात तुफान क्रेझ

गेल्या वर्षी जेव्हा या स्कूटरची पहिली झलक (Maxi-Scooter Concept) जगासमोर आली होती, तेव्हापासूनच तिने ऑटो एक्सपो आणि सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. एखाद्या सायन्स-फिक्शन चित्रपटातील स्पोर्ट्स बाईकसारखे वाटणारे याचे डिझाईन तरुण ग्राहकांना प्रचंड आवडले आहे. हीच क्रेझ पाहून बुकिंग सुरू होताच ग्राहकांच्या उड्या पडल्या आणि आतापर्यंत ७०,००० हून अधिक लोकांनी ही स्कूटर अधिकृतपणे बुक केली आहे. विलंबाची बातमी आल्यानंतरही ग्राहक या स्कूटरसाठी थांबायला तयार आहेत, कारण मिळणारे फीचर्स हे सेगमेंटमध्ये सर्वोत्तम असणार आहेत.

भारतीय रस्त्यांवर अग्निपरीक्षा सुरू

भारत ही जगातील सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण बाजारपेठ मानली जाते. येथील रस्त्यांवरील खड्डे, ट्रॅफिक आणि उन्हाळ्यातील ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत जाणारे तापमान सहन करणे कोणत्याही ईव्ही वाहनासाठी मोठे आव्हान असते. हेच लक्षात घेऊन अल्ट्राव्हायोलेट टेसेरॅक्टची भारतीय रस्त्यांवर अतिशय खडबडीत भूभागावर आणि वेगवेगळ्या हवामान परिस्थितीत कसून चाचणी (Testing) घेतली जात आहे. भारतात पूर्णपणे यशस्वी ठरल्यानंतरच जानेवारी २०२७ मध्ये ही स्कूटर ग्राहकांच्या हातात सोपवली जाईल. जरी या बातमीमुळे तात्पुरती निराशा झाली असली, तरी २०२७ मध्ये येणारे हे मॉडेल सुरुवातीच्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी पटीने प्रगत आणि सुरक्षित असेल यात शंका नाही.

Published On: May 29, 2026 | 02:55 PM

