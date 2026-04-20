‘तुला पाहता’तून उमलणार पहिल्या प्रेमाची जादू, सतीश पुळेकर–इला भाटेची खास केमिस्ट्री पाहायला मिळणार

“प्रेम कसे करायचे हे अनेकजण शिकवतात, पण ते विसरायचे कसे हे कोणी सांगत नाही,” अशी हळवी भावना मांडणारा ‘तुला पाहता’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.या चित्रपटात प्रेम कधीही, कुठेही होऊ शकते आणि त्याला वयाचे बंधन नसते, ही संकल्पना दाखवण्यात आली आहे. एखादी आवडती व्यक्ती आयुष्यातून अचानक निघून गेली आणि अनेक वर्षांनी ती पुन्हा समोर आली, तर काय घडेल? याची रंजक आणि भावनिक गोष्ट या चित्रपटातून उलगडणार आहे.‘तुला पाहता’ हा चित्रपट १९७० च्या दशकापासून आजच्या काळापर्यंतचा प्रवास दाखवतो. ७० च्या दशकातील वेशभूषा, वातावरण आणि संगीत यामुळे प्रेक्षकांना त्या काळाचा अनुभव मिळणार आहे. तर आजच्या काळातील कथा ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ आणि ‘पिढ्यांमधील अंतर’ (Generation Gap) यांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकते.एकूणच, काळ बदलत असला तरी प्रेमाच्या भावना कशा टिकून राहतात, हे दाखवणारी ही एक हृदयस्पर्शी कथा असणार आहे.
प्रत्येक अनोख्या कथेची सुरुवात एका नव्या दृष्टिकोनातून होते. एका नव्या युगाला एका नव्या प्रकारच्या ऊर्जेची गरज असते आणि ती मानसी पाटील आणि नचिकेत लेले मध्ये पाहायला मिळेल. ह्या चित्रपटात तुम्हाला सतीश पुळेकर, इला भाटे ही जोडी हि पहिल्यांदाच एकत्र बघायला मिळेल .
चित्रपटातील कलाकार
या चित्रपटात सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते सतीश पुळेकर, अभिनेत्री इला भाटे, नचिकेत लेले, मानसी पाटील, यांच्यासह निशिगंधा वाड, आनंद काळे, दीपाली विचारे, पल्लवी अजय, स्वप्नील परजाणे, आकाश शिंदे अशी उत्तम स्टारकास्ट आहे. नव्या-जुन्या पिढीच्या कलाकारांचा दर्जेदार अभिनय या चित्रपटातून पाहता येणार आहे.
ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्सच्या मयुरा प्रधान यांनी ‘तुला पाहता’ या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शनही मयुरा प्रधान यांनीच केले आहे.चित्रपटाचे छायांकन पुष्कर झोटिंग यांनी केले आहे. संगीत दिग्दर्शन रोहन प्रधान आणि रोहन गोखले यांनी केले असून नृत्य दिग्दर्शनाची जबाबदारी दीपाली विचारे यांनी सांभाळली आहे.नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले आहे. लक्षवेधी पोस्टरमुळे चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हा चित्रपट १० जुलै रोजी संपूर्ण जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.‘तुला पाहता’ हा सहकुटुंब पाहता येणारा भावनिक आणि रोमँटिक चित्रपट असल्याने प्रेक्षकांमध्ये याची खास चर्चा सुरू आहे.
