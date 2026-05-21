Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

आगामी भागांमध्ये स्वामी सेवेकऱ्यांना “कर्म” आणि “न्याय” यांचा खरा अर्थ समजावून सांगताना दिसणार आहेत. त्याचवेळी गंगाला अक्कलकोटची अनामिक हाक सतत जाणवत असते. एका गूढ पुस्तकातून तिला तिच्या स्वप्नांमध्ये दिसणाऱ्या खंडोबा मंदिराचा आणि वटवृक्षाचा अक्कलकोटशी संबंध असल्याचे समजते. त्यामुळे तिचा विश्वास अधिकच दृढ होतो की तिच्या आयुष्याशी संबंधित सर्व रहस्यांची उत्तरं अक्कलकोटमध्येच दडलेली आहेत. मात्र हे सत्य समजताच राधा आणि माधव तिला थांबवण्यासाठी अधिक कठोर भूमिका घेतात.
गंगासाठी हा प्रवास फक्त एका ठिकाणी पोहोचण्याचा नाही, तर स्वतःच्या अस्तित्वाचा आणि नियतीचा शोध घेण्याचा आहे. घरातील तणाव, आई-वडिलांचा विरोध आणि मनातील संभ्रम यामुळे ती भावनिकदृष्ट्या खचून जाते. तरीही स्वामींवरील तिची श्रद्धा तिला सतत पुढे जाण्याची ताकद देत असते. एका बाजूला कुटुंबाचा अडथळा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नियतीचा ओढा तिला अक्कलकोटकडे खेचत आहे.
आता गंगेच्या आयुष्यातील खरी परीक्षा सुरू झाली असून तिच्या वाटेत अनेक संकटं आणि अनोळखी आव्हानं उभी राहणार आहेत. या कठीण प्रवासात स्वामींचा आशीर्वाद तिच्या पाठीशी असेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. श्रद्धा, संघर्ष आणि नियतीचा संगम दाखवणारा “गंगेची परीक्षा” हा विशेष ट्रॅक मालिकेला नव्या वळणावर घेऊन जाणार आहे.