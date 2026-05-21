Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

एअर इंडियाचे एक विमान दिल्लीहून बंगळुरूला आले होते आणि ते परतीच्या प्रवासासाठी सज्ज होते; तथापि, लँडिंगदरम्यान विमानाचा मागील भाग एका वस्तूवर आदळला. परिणामी, ते विमान जमिनीवरच थांबवून ठेवण्यात आले.

Updated On: May 21, 2026 | 04:14 PM
बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…
Follow Us:
Follow Us:

 

  • बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला!
  • लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला
  • तर सर्व प्रवासी…
Air India Flight Accident Bengaluru: दिल्लीहून बंगळुरूला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या एका विमानाचे लँडिंग होत असताना, एक मोठा अपघात थोडक्यात टळला. बंगळुरू विमानतळावर जमिनीला स्पर्श करत असताना, विमानाचा मागील भाग धावपट्टीवर मोठ्या वेगाने आदळला. मात्र, वैमानिकांच्या प्रसंगावधानामुळे, विमानात उपस्थित असलेले सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित राहिले.


मिळालेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीहून येणारे एअर इंडियाचे विमान (फ्लाइट AI2651) जेव्हा लँडिंगच्या प्रक्रियेत होते, तेव्हा त्याच्या पुढे उडणाऱ्या दुसऱ्या एका विमानामुळे हवेत तीव्र झोत निर्माण झाले. परिणामी, विमानाचा समतोल अचानक बिघडला आणि लँडिंगच्या हालचालीदरम्यान, विमानाचा मागील भाग थेट धावपट्टीवर आदळला.

संकटात सापडलेल्या Airline कंपन्यांना केंद्राचा ‘बूस्टर डोस’! 5000 कोटींच्या पॅकेजमुळे उड्डाणांना मिळणार गती

या अचानक बसलेल्या धक्क्यामुळे विमानाच्या आत असलेल्या प्रवाशांमध्ये काही काळ घबराट पसरली होती; तरीही, वैमानिकांनी अत्यंत प्रसंगावधान राखत विमानाचे धावपट्टीवर सुरक्षित लँडिंग केले. या घटनेत विमान कर्मचारी किंवा कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही आणि सर्वजण सुखरूप विमानातून बाहेर पडले, याला एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाने दुजोरा दिला आहे.

या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, एअर इंडियाने संबंधित विमान तात्पुरते उड्डाणास मनाई करून जमिनीवरच थांबवून ठेवले आहे; हे विमान आता सखोल तांत्रिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या तांत्रिक समस्येमुळे आणि सध्या सुरू असलेल्या तपासामुळे, बंगळुरूहून पुन्हा दिल्लीकडे जाणारे परतीचे विमान (एअर इंडिया AI2652) रद्द करण्यात आले आहे.

Air India Ticket : एअर इंडियाचा मास्टर प्लॅन! नवीन सुविधेमुळे होणार प्रवास स्वस्त, ‘असं’ करा Ticket Book आणि वाचवा पैसे

Web Title: Major air india plane accident averted in bengaluru

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: नागपुरात भीषण अपघात! विटांनी भरलेला ट्रक पलटी; 3 मजुरांचा जागीच मृत्यू
1

Accident: नागपुरात भीषण अपघात! विटांनी भरलेला ट्रक पलटी; 3 मजुरांचा जागीच मृत्यू

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू
2

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू
3

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू
4

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

May 21, 2026 | 04:14 PM
बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

May 21, 2026 | 04:14 PM
Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

May 21, 2026 | 04:10 PM
Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

May 21, 2026 | 04:05 PM
Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

May 21, 2026 | 03:57 PM
H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

May 21, 2026 | 03:55 PM
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विकास लवांडे पोलिसांच्या ताब्यात; स्वतः पोस्ट लिहून दिली माहिती

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विकास लवांडे पोलिसांच्या ताब्यात; स्वतः पोस्ट लिहून दिली माहिती

May 21, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM