बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हो गई। हादसे में विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने मामले की… pic.twitter.com/pjVN00gJjl — Live Times (@livetimes_news) May 21, 2026
मिळालेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीहून येणारे एअर इंडियाचे विमान (फ्लाइट AI2651) जेव्हा लँडिंगच्या प्रक्रियेत होते, तेव्हा त्याच्या पुढे उडणाऱ्या दुसऱ्या एका विमानामुळे हवेत तीव्र झोत निर्माण झाले. परिणामी, विमानाचा समतोल अचानक बिघडला आणि लँडिंगच्या हालचालीदरम्यान, विमानाचा मागील भाग थेट धावपट्टीवर आदळला.
या अचानक बसलेल्या धक्क्यामुळे विमानाच्या आत असलेल्या प्रवाशांमध्ये काही काळ घबराट पसरली होती; तरीही, वैमानिकांनी अत्यंत प्रसंगावधान राखत विमानाचे धावपट्टीवर सुरक्षित लँडिंग केले. या घटनेत विमान कर्मचारी किंवा कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही आणि सर्वजण सुखरूप विमानातून बाहेर पडले, याला एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाने दुजोरा दिला आहे.
या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, एअर इंडियाने संबंधित विमान तात्पुरते उड्डाणास मनाई करून जमिनीवरच थांबवून ठेवले आहे; हे विमान आता सखोल तांत्रिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या तांत्रिक समस्येमुळे आणि सध्या सुरू असलेल्या तपासामुळे, बंगळुरूहून पुन्हा दिल्लीकडे जाणारे परतीचे विमान (एअर इंडिया AI2652) रद्द करण्यात आले आहे.
