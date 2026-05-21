Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

Updated On: May 21, 2026 | 04:05 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Dragon Movie: चित्रपटांचं वेड भारतीय सिनेसृष्टीला पहिल्यापासूनच आहे. त्यात जर तो साऊथ सिनेमा असेल तर मग त्याची स्टोरी आणि त्याची अॅक्शन यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता जास्तच वाढलेली असते. आताही भारतीय सिनेमातील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेला चित्रपट म्हणजे ‘ड्रॅगन’. जेव्हापासून या चित्रपटाची घोषणा झाली तेव्हापासून तो चांगलाच चर्चेत आहे. मुख्य म्हणजे या चित्रपटात ‘मॅन ऑफ द मासेस’ Jr. NTR आणि देशातील आघाडीचे दिग्दर्शक Prashanth Neel एकत्र येणार असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखीनच वाढली आहे. या दोघांची जोडी उत्कृष्ट सिनेमॅटिक अनुभव देण्यार इतकं मात्र नक्की. मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असलेला हा चित्रपट आपल्या दमदार कथानक आणि जबरदस्त अॅक्शनमुळे सिनेमाचा अनुभव एका नव्या उंचीवर नेणार आहे.

पहिली झलक समोर

या चित्रपटाची पहिली झलक आता समोर आली असून, प्रत्येक फ्रेममध्ये एक भव्य आणि अत्यंत आकर्षक विश्व पाहायला मिळत आहे. ज्यांनी ही झलक पाहिली, ते अक्षरशः थक्क झाले आहेत आणि आता हा चित्रपट आणखी कोणते सरप्राइझ घेऊन येणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.

सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपटांपैकी एक

चित्रपटाच्या पहिल्या झलकबद्दल बोलताना ‘ड्रॅगन’चे दिग्दर्शक Prashanth Neel यांनी चाहत्यांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रचंड उत्साहावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले , “आम्ही पहिल्या झलकमध्ये जे काही दाखवलय ते फक्त एक सेटिंग आहे. टीझरमधून आम्ही जो संदेश दिला आहे, चित्रपट त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. जसं मी सांगितले, हे फक्त एक पार्श्वभूमी तयार करण्यासारखे आहे; सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे केवळ खेळाचे मैदान तयार करण्यासारखे आहे. पण या चित्रपटाचे खरे नाट्य म्हणजे आम्ही अशी एक गोष्ट साकारण्याचा प्रयत्न करत आहोत जी कदाचित आजवरच्या सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपटांपैकी एक ठरेल.”

सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा

घोषणेनंतरपासूनच या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे आणि चाहते प्रत्येक अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठी आणि प्रभावशाली नावे एकत्र येत असल्यामुळे ‘ड्रॅगन’ हा सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरणे स्वाभाविक आहे. प्रेक्षक मोठ्या पडद्यावर या मेगा सहकार्याची जादू पाहण्यासाठी खूपच उत्सुक आहेत.

Prashanth Neel यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘ड्रॅगन’मध्ये Jr. NTR मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती Mythri Movie Makers आणि NTR Arts यांच्या बॅनरखाली केली जात आहे. हा चित्रपट एकूण पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, ११ जून २०२७ रोजी भव्य स्वरूपात चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज करण्याची तयारी सुरू आहे.

