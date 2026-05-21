Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

Gharoghari Matichya Chuli या मालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाची सूत्रे सांभाळली आहेत. या मालिकेतील मुख्य पात्र अभिनेत्री रेश्मा शिंदे आणि अभिनेता सुमीत पुसावळे यांनी साकारले आहेत. दरम्यान, मालिकेतील ऋषिकेश रणदिवे या मुख्य पात्राच्या बहिणीची भूमिका आजवरपर्यंत अभिनेत्री भक्ती देसाईने साकारली होती. पण, भक्तीने या मालिकेतून Exit घेतली असून ही भूमिका साकारण्यासाठी मराठी मालिकाविश्वातील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली आहे.
कोण आहेत ते दोन कलाकार?
भक्ती देसाईच्या जागी अभिनेत्री Dhanashree Kadgaonkar ला Replace करण्यात आले आहे. धनश्रीने या आधी ‘तुझ्यात जीव रंगला’ या मालिकेत वाहिनीसाहेबांचे पात्र साकारले होते. शूटिंग दरम्यान सूत्रांनी प्रतिसाद देतेवेळी धनश्री mhante की, “या मालिकेत काही जणं माझ्या ओळखीचे आहेत तर काही चेहरे नवीन आहेत. परंतु, सगळ्यांनी मला उत्तमरीत्या सांभाळून घेतले आहे.”
धमश्रीसह अभिनेता सौरभ चौघुलेनेही या मालिकेत एंट्री घेतली आहे. ‘जीव माझा गुंतला’ या मालिकेतून महाराष्ट्रातील घराघरात पोहचलेल्या सौरभने नव्या भूमिकेत Entry घेतल्यांनी त्याच्या चाहत्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली आहे.
वेळेत बदल!
आधी Prime टाइमला प्रदर्शित होणारी मालिका ‘घरोघरी मातीचा चुली‘ 5 जानेवारीपासून सोमवार ते शनिवार रात्री साडे 10 वाजता प्रदर्शित केली जात आहे.