Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

Gharoghari Matichya Chuli : घरोघरी मातीचा चुली या मालिकेत सध्या मोठे बदल पाहायला मिळत असून नव्या कलाकारांच्या एन्ट्रीमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. धनश्रीच्या एन्ट्रीमुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • भरतीमुळे प्रेक्षकांमध्येही मालिकांसाठी विशेष उत्साह दिसून आला आहे.
  • भक्तीने या मालिकेतून Exit घेतली.
  • मराठी मालिकाविश्वातील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची निवड.
Gharoghari Matichya Chuli : सध्या मालिकाविश्वात एकाच मालिकेची चर्चा आहे ‘घरोघरी मातीचा चुली’! या मालिकेत एका महत्वाच्या भूमिकेसाठी रिप्लेसमेंट करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मालिकांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारे दोन चेहरे ‘घरोघरी मातीचा चुली’ या मालिकेत Entry घेणार आहेत. त्यांना पाहण्यासाठी प्रेक्षकमंडळी आतुर आहेत. मालिकाविश्वात सध्या रिप्लेसमेंटचा हंगाम सुरु आहे, कारण गेल्या काही दिवसांत बहुतेक मालिकांमध्ये नव्या चेहऱ्यांची भरती केली आहे. पण या भरतीमुळे प्रेक्षकांमध्येही मालिकांसाठी विशेष उत्साह दिसून आला आहे.

Gharoghari Matichya Chuli या मालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाची सूत्रे सांभाळली आहेत. या मालिकेतील मुख्य पात्र अभिनेत्री रेश्मा शिंदे आणि अभिनेता सुमीत पुसावळे यांनी साकारले आहेत. दरम्यान, मालिकेतील ऋषिकेश रणदिवे या मुख्य पात्राच्या बहिणीची भूमिका आजवरपर्यंत अभिनेत्री भक्ती देसाईने साकारली होती. पण, भक्तीने या मालिकेतून Exit घेतली असून ही भूमिका साकारण्यासाठी मराठी मालिकाविश्वातील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली आहे.

कोण आहेत ते दोन कलाकार?

भक्ती देसाईच्या जागी अभिनेत्री Dhanashree Kadgaonkar ला Replace करण्यात आले आहे. धनश्रीने या आधी ‘तुझ्यात जीव रंगला’ या मालिकेत वाहिनीसाहेबांचे पात्र साकारले होते. शूटिंग दरम्यान सूत्रांनी प्रतिसाद देतेवेळी धनश्री mhante की, “या मालिकेत काही जणं माझ्या ओळखीचे आहेत तर काही चेहरे नवीन आहेत. परंतु, सगळ्यांनी मला उत्तमरीत्या सांभाळून घेतले आहे.”

धमश्रीसह अभिनेता सौरभ चौघुलेनेही या मालिकेत एंट्री घेतली आहे. ‘जीव माझा गुंतला’ या मालिकेतून महाराष्ट्रातील घराघरात पोहचलेल्या सौरभने नव्या भूमिकेत Entry घेतल्यांनी त्याच्या चाहत्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

वेळेत बदल!

आधी Prime टाइमला प्रदर्शित होणारी मालिकाघरोघरी मातीचा चुली‘ 5 जानेवारीपासून सोमवार ते शनिवार रात्री साडे 10 वाजता प्रदर्शित केली जात आहे.

Published On: May 21, 2026 | 03:14 PM

