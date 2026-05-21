Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama Attack Mastermind Shot Dead in POK : भारताने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला आणि पुलवामा हल्ल्याचा मास्टरमाइंडची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. अर्जुमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा तरुणांना दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करण्यात आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय होता.

Updated On: May 21, 2026 | 04:29 PM
Pulwama Attack Mastermind Shot Dead in Pakistan

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुलवामा हल्ल्याचा सुत्रधार पीओकेमध्ये ठार
  • अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून केली हत्या
  • भारताच्या मोस्ट वॉन्टेड लिस्टमध्ये होते नाव
Pulwama Attack News in Marathi : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुलवामा हल्ल्याचा (Pulwama Attack) मास्टरमाइंड आणि अल बद्र चा टॉप कमांडर अरजमंद गुलजार उर्फ बुर्हान हमजाला ठार करण्यात आले आहे. पाकिस्तानप्याप्त काश्मीरमध्ये एका अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याची गोळ्या झाडून हत्या केली आहे. भारतीय सुरक्षा यंत्रणाच्या मोस्ट वॉंटेड यादीत असलेल्या या दहशतवाद्याच्या मृत्यूमुळे काश्मीरमधील दहशतवादी नेटवर्कला मोठा फटका बसला असल्याचे म्हटले जात आहे.

Rajnath Singh Vietnam Visit : ‘खपवून घेणार नाही…’ ; व्हिएतनाममधून भारताचा पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा

कोण होता अरजमंद गुलजार उर्फ बुर्हान हमजा?

अल बद्र चा टॉप कमांडर अरजमंद गुलजार उर्फ बुर्हान हमजा हा मूळचा दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील रत्नीपोरा येथील रहिवासी होता. तो गेल्या ७ वर्षांपासून पाकिस्तानात आश्रयित होता. २०१९ मध्ये भीषण पुलवामा हल्ल्याच्या मुख्य सुत्रधार म्हणून त्याचे नाव समोर आले होते.

परंतु कायदेशीर कागपत्रांच्या आधारे त्याने पाकिस्तानात पळ काढला.  येथे त्याने अल बद्र या दहशतवादी संघटनेत प्रवेश केला आणि त्याच्या क्रूर, आक्रमक भूमिकेमुळे काही काळातच संघटनेचा प्रमुख बनला.

तरुणांना दहशतवादी कायरावायांच्या जाळ्यात ओढण्याचे काम

हमजा पाकिस्तानातून काश्मीर तरुणांना दहशतवादाच्या जाळ्यात ओढण्याचे काम करत होता. सोशल मीडियावरुन काश्मीरच्या खोऱ्यातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करुन त्यांना शस्त्रे पुरवणे आणि दहशतवादी कारवायांसाठी टेरर फिंडगची जबाबादरी त्याच्याकडे होती. त्याच्या या कारवायांमुळे भारताने २०२२ मध्ये त्याला अधिकृतपणे मोस्ट वॉन्टेड यादीत सामाविष्ट केले होते.

हमजा गेल्या अनेक काळापासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायाचा घडवून आणण्यात सक्रिय होता. त्याने डिजिटल कट्टरवाद मॉडेलचा वापर करुन गुलजार खोऱ्यात अशांताता पसरवली होती.

पीओकेमध्ये खात्मा

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये त्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे पाकिस्तानमध्ये लपून बसलेल्या इतर दहशतवाद्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. सध्या हमजाच्या हत्येचा तपास सुरु असून अद्याप हल्लेखोराचा सुगावा लागलेला नाही. परंतु त्याच्या हत्येने भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि काश्मीरच्या शांततेसाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

पुलवामा हल्ल्याशी संबंध

१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे CRPF च्या ताफ्यावर मोठा आत्मघातकी हल्ला झाला होता. यामध्ये ४० भारतीय जवान शहीद झाले होते. बुर्हान या हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार होता. त्याची अज्ञात हल्लेखोरांनी मुझफ्फरबाद येथे गोळ्या झाडून हत्या केली आहे.

Pakistan News : पाकिस्तानच पितळ पुन्हा उघडे पाडले! पाक नेत्यानेच उघड केलं मुनीरचं भारतविरोधी भयानक कारस्थान

Web Title: Pulwama attack mastermind shot dead in pakistan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम
1

H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

China Flood: चीनमध्ये पुरामुळे प्रचंड विध्वंस; 25 जणांचा गेला बळी, तर भारतात तीव्र उष्णतेचा कहर; पाहा VIDEO
2

China Flood: चीनमध्ये पुरामुळे प्रचंड विध्वंस; 25 जणांचा गेला बळी, तर भारतात तीव्र उष्णतेचा कहर; पाहा VIDEO

Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज
3

Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज

Iran Conflict : इराणवरुन अमेरिका-इस्रायलमध्ये फूट? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ निर्णयावर नेतन्याहू संतप्त, दोघांमध्ये फोनवरच जुंपली
4

Iran Conflict : इराणवरुन अमेरिका-इस्रायलमध्ये फूट? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ निर्णयावर नेतन्याहू संतप्त, दोघांमध्ये फोनवरच जुंपली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

May 21, 2026 | 04:15 PM
Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

May 21, 2026 | 04:14 PM
बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

May 21, 2026 | 04:14 PM
Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

May 21, 2026 | 04:10 PM
Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

May 21, 2026 | 04:05 PM
Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

May 21, 2026 | 03:57 PM
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विकास लवांडे पोलिसांच्या ताब्यात; स्वतः पोस्ट लिहून दिली माहिती

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विकास लवांडे पोलिसांच्या ताब्यात; स्वतः पोस्ट लिहून दिली माहिती

May 21, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM