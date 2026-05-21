H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

H-1B Visa Update : अमेरिकेत सध्या टेक क्षेत्रातील नोकरवर्गात मोठ्या प्रमाणात कपात सुरु आहे. यामुळे अनेक एच-१बी व्हिसा धारकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. अमेरिकेने नवी नोकरी शोधण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे, नाहीतर देश सोडण्याचा इशारा दिला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:55 PM
  • ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा
  • भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम
  • एच-१बी व्हिसा धारक चिंतेत
H-1B Visa Update : वॉशिंग्टन : अमेरिकन ड्रीम पाहणाऱ्या भारतीयांचे आता स्वप्न केवळ स्वप्नच राहिले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसात केलेल्या बदलानंतर अनेकांना मायदेशीर परतावे लागले आहे. आता AI (Artificial Intelligence) देखील अनेकांच्या नोकऱ्या खात आहे. अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या मोठी कपात सुरु आहे. याचा फटका भारतीय आयटी फ्रोफेशनल्सना बसण्याची शक्यता आहे. या आयटी इंजिनियर्सना आता ६० दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधणे अनिवार्य आहे. अन्याथा त्यांना अमेरिका सोडून मायदेशीर परतावे लागले. यामुळे हजारो H-1B व्हिसा धारक चिंतेते आले आहेत.

नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या हजारो इंजिनिर्यसचे आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सचे आयुष्य धोक्यात आले आहे. मेटा, ॲमेझॉन, आणि लिंक्डइन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी AI आणि ऑटोमेशनमधील प्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये कपात सुरुवात केली आहे. यामुळे अमेरिकन ड्रोम असणाऱ्या हजारो भारतीयांचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.

H-1B व्हिसा थेट कंपनीशी जोडलेला असल्याने नोकरी जाणे केवळ आर्थिक फटका नसून देशातून बाहेर पडण्याचाही काऊंटडाऊन आहे. सध्या ६० दिवसांचा ग्रेस पिरीयड शेवटचा पगार मिळाल्यापासून नाही, तर कामाच्या शेवटच्या दिवसापासून मोजला जात आहे.

नोकरवर्गात कपातीचे कारण आणि आकडेवारी

  • एआयचा वाढता प्रभाव : सध्या कंपन्या पांरपारिक कोंडिग आणि सॉफ्टवेअर रोल्स कमी करत आहे. याऐवजी AI आणि ऑटोमेशनचा वापर केला जात आहे. मेटाने यावर्षी एआयवर अब्जो डॉलर्सचा निधी गुंतवला आहे.
  • आकडेवारी : या वर्षात जगभारतून १ लाखाहून अधिक टेक कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. यामध्ये सार्वधिक प्रमाण भारतीय आयटी इंजिनियर्सचे आहे.

अमेरिकेत राहण्यासाठी धडपड

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या अनेक भारतीय कर्मचारी कायदेशीरित्या अमेरिकेत राहण्यासाठी B-2 टूरिस्ट व्हिसा घेत आहेत. पण अमेरिकन प्रशासनाने या अर्जांची तापसणी देखील अत्यंत कडक केली आहे. कंपन्या १६ ते १८ आठवड्यांचे पॅकेज आणि वैद्यकीय विमान देत असूनही व्हिसाच्या अनिश्चिततेमुळे कुटुंबाचे भविष्य, मुलांचे शिक्षण, होम लोनमुळे भारतीयांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सतत होणारी कपात आणि ग्रीन कार्ड मिळण्यात उशीर होत असल्याने काही भारतीय कॅनडा आणि युरोपला पर्याय म्हणून पाहत आहेत. तर काही लोकांनी गरज पडल्यास भारतात परतण्याची तयार दर्शवली आहे.

Published On: May 21, 2026 | 03:55 PM

